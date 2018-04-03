В Петербурге открылся крупнейший в России международный фестиваль балета Dance Open

В Северную столицу приехали балетные труппы из Монако, Испании, Словении, Нидерландов и Швейцарии. Покажут и классику русского балета — спектакли «Щелкунчик» и «Золушка». А еще в этом году фестиваль отметит 200 лет со дня рождения знаменитого балетмейстера Мариуса Петипа.

В Александринском театре ожидаемый аншлаг, билеты раскуплены давно. За 17 лет фестиваль «Данс Оупен» превратился в один из главных, самых ярких, ожидаемых не только в Петербурге, но и в стране. Он начинался, как мастер-классы для молодых танцовщиков, а стал смотром самых интересных постановок, причём в разных стилях, от классики, неоклассики и модерна, до чистого балетного хулиганства, шутят организаторы. Практически все балеты — премьерные, кроме одного, это «Золушка» от Жана Кристофера Майо.

Открывается фестиваль балетом «Тщетная предосторожность», который привезён из Екатеринбурга. В Северной столице до этого его не видели. Эта постановка — одновременно дань памяти великого хореографа Мариуса Петипа и недавно ушедшего из жизни Сергея Вихарева . Он работал в архивах Гарвардского университета , и решил по найденным там записям возродить этот старинный комический балет. Часть постановки — реконструкция хореографии Петипа, часть придумана Вихаревым и его соавтором Павлом Гершензоном . Как назвать это — реконструкцией или новым балетом — вопрос открытый. Тем более, прелюдией к спектаклю стал одноактный балет «Школа танцев» Бурнонвиля.

Пастораль, где строгая мать тщетно пытается устроить дочери выгодную партию. Милые шутки, гротеск, торжествующая любовь. Спектакль, полный французского юмора, по мнению критика Гаевского. Когда поднимается занавес, у зрителей почти шок, столь неожиданна сценография в стиле сумасшедшей живописи Ван Гога.

В программе фестиваля постановки на все вкусы. Фламенко, «Щелкунчик» из Большого театра Женевы, близкий именно к сказке Гофмана, где Щелкунчик — герой с содранной кожей, а Мари напротив в скорлупе. «Мейд ин Амстердам», эти небольшие постановки везёт Национальный балет Нидерландов, программа сформирована специально для фестиваля «Дэнс Оупен». Словенский театр «Марибор» покажет так же несколько номеров. У Эдуарда Клюга и Александра Эксмана придумано совсем невероятное — балерины, которые поверх пуантов надевают лыжи и странные упражнения на беговых дорожках.

Помимо этого, пройдут мастер-классы и лекции. Можно будет узнать, например, что такое ложновагановская школа. Или чем отличается московский балет от петербургского.