Оренбург: культурные события нескучного апреля

Весь мир — театр

Татарский драматический театр имени М. Файзи встречает весну интригующей премьерой — спектаклем по пьесе Аяза Гилязова «Югалган көн» ("Один потерянный день"). Из-за нелётной погоды в районном аэропорту застряла группа незнакомых людей. Томительное ожидание рейса оборачивается неожиданными встречами и полным переосмыслением жизни. Премьерный показ состоится 6 марта. Все реплики актёров произносятся исключительно на татарском, но бояться языкового барьера не стоит — синхронный перевод на русский позволит сполна насладиться спектаклем. Оренбургский драмтеатр имени М. Горького в апреле отправится на гастроли в Орск, но его сцена пустовать не будет. С 24 по 26 апреля её займёт самарский академический театр драмы, также носящий имя «буревестника революции». Оренбуржцы смогут пройти проверку на «Детекторе лжи», разобраться в противоречиях чувств «Касатки» и почаёвничать на «Нашей кухне». Спектакль «Касатка» Самарского драматического театра. Источник: dramtheatre.ru Пошумим в читальном зале

В апреле стремительно увеличивается долгота дня, но одна ночь вопреки астрономическим законам окажется очень длинной. Речь, конечно же, идёт о «Библионочи». В Оренбурге главной ареной книжного действа традиционно становится областная библиотека имени Н. К. Крупской (ул. Советская, 20). Фойе, читальные залы и даже литературный музей на несколько часов превращаются в концертные площадки, театральные подмостки, творческие мастерские, а то и бойцовские ринги. Всего за один вечер здесь можно приобрести необычные издания на книжном аукционе, освоить азы гончарного дела, сфотографироваться с косплеерами персонажей из любимых сериалов, оторваться на рок-концерте, пошевелить извилинами на квесте, научиться обращаться с мечом и щитом, взять домой котёнка из приюта и многое-многое другое… От очередной «Библионочи» 21 апреля стоит ждать чего-то ещё более грандиозного: девиз акции 2018 года — «Магия книги» — подразумевает чудеса и сюрпризы, а грядущий юбилей — в мае библиотека отпразднует 130-летие — обязывает покорять новые вершины. Библионочь в библиотеке имени Н. Крупской. Источник: prosvetcult.ru Много музыки не бывает

Хотя Оренбург — город периферийный, гастрольные маршруты популярных исполнителей не обходят его стороной. В марте до «Сердца Евразии» добрались даже легенды готик-рока The Rasmus. В апреле визитов звёзд подобной величины не предвидится, но музыкальная афиша всё равно обещает быть интересной. 4 апреля сценой областной филармонии (ул. Маршала Жукова, 34) завладеют «и классика, и джаз» — именно такое название носит концертная программа в рамках международного фестиваля «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева». 17 апреля там же выступит государственная академическая хоровая капелла России имени А. А. Юрлова — мощные голоса сольются в унисон, раскрывая новые грани вечной классики и бессмертного фольклора. Денис Мацуев . Источник: vestirama.ru Каждый вечер с 12 по 15 апреля будет украшен звуками органа. В католическом храме Пресвятой Богородицы Лоретанской (ул. 8 марта, 24) лауреаты международных конкурсов Мария Моисеева и Антон Котиков раскроют возможности этого инструмента с необычной стороны. Токкатами и фугами дело не ограничится — в программу концертов войдут романтические композиции, джазовые мелодии и даже саундтреки популярных фильмов вроде «Титаника» или «Пиратов Карибского моря». Тем, кому не по нраву внимать спокойным и возвышенным мотивам классики, скучать тоже не придётся. Любители более современной музыки смогут пофлексить под «монотонные песни» рэпера Zomb (1 апреля, клуб Fabrik, ул. Алтайская, д. 5/1), «броситься птицей в длань рассвета» под мощный фолк-метал московской рок-группы «Калевала» (8 апреля, паб «Печёное колено», ул. 8 марта, 40/2), отдаться чувствам и страстям под зажигательные хиты поп-певицы Ани Лорак (21 апреля, СКК «Оренбуржье», пр. Гагарина, 21/1).

А что музеи?

Легендарные перлы Виктора Черномырдина «Хотели как лучше, а получилось как всегда» или «Мы выполнили все пункты: от А до Б» заслонили в памяти широких масс многочисленные достижения выдающегося государственного деятеля. Восстановить справедливость поможет выставка «Доблестный гражданин России», посвящённая 80-летию со дня рождения бывшего премьер-министра. Она откроется 9 апреля в оренбургском государственном историко-краеведческом музее (ул. Советская, 28). Виктор Черномырдин. Источник: ru. m.wikipedia.org 27 апреля в выставочном зале музея изобразительных искусств (ул. Володарского, 13) откроется экспозиция «100 картин художников Оренбурга». Проект живописца Юрия Рысухина каждый год собирает лучшие работы мастеров кисти. Здесь строгий реализм соседствует с авангардным экспериментом или сюрреалистическим полётом фантазии. Главное, что их объединяет ощущение неустанного поиска.

Битвы талантов, игры разумов

Фестиваль народного творчества «Обильный край, благословенный» — один из самых масштабных культурных проектов Оренбуржья. Отборочные этапы охватывают практически весь регион. От областного центра до приграничной деревушки — везде самодеятельные артисты сольно или в составе творческих коллективов готовят яркие конкурсные номера. Счёт участников идёт на десятки тысяч. Лучшие из лучших выступят на гала-концерте 21 апреля в Оренбургской областной филармонии (а заодно получат заслуженные награды). Если участники «Обильного края…» сохраняют давние традиции, то конкурсанты фестиваля студенческого творчества «На Николаевской» открыты и прошлому, и будущему. На отборочных турах здесь исполнялись народные танцы и современная хореография, гремели фольклорные песни и популярные композиции современной эстрады, звучали классическая поэзия и остросоциальный стендап. Лучшие номера войдут в программу гала-концерта, который состоится 13 апреля в ДК «Молодёжный» (проспект Дзержинского, 10). Там же станут известны имена обладателей гран-при и приза зрительских симпатий. Фестиваль «На Николаевской». Источник: https://vk.com/lesyakonstantinovaphoto Квизы — командные интеллектуальные игры — давно стали в Оренбурге привычным делом. Несколько раз в месяц на различных площадках команды знатоков соревнуются в умении отвечать на каверзные вопросы. 4 апреля в «Миллениум Холле» (пер. Свободина, 4) три популярных городских квиза объединятся, чтобы устроить «Битву в квизов». Вопросы в три раза сложнее, интрига в три раза сильнее, противоборство в три раза напряжённое, зато эмоции в три раза ярче.