Первая премьера 2018 года в театре им. Наталии Сац

Поскольку опера написана для детей, я сел на своё место в зале и включил в себе режим ребёнка. Правда, взрослый во мне тоже никуда не исчез, а углубился в изучение либретто. Либретто оказалось самым настоящим оперным либретто — с первого раза синопсис мне показался сложноватым. В принципе, ничего нового в этом нет, за долгие годы работы в оперном театре к подобным проблемам я привык. Перечитал — полегчало, но более полную ясность внесла Роксана Николаевна Сац, традиционно обратившись к детям с задушевным словом перед спектаклем. Она рассказала историю царя Гороха, царицы Луковки и их дочерей Кутафьи и Горошинки, царя Пантелея и прочих действующих лиц так, что это понятно было даже детям, а стало быть и мне. Она рассказала историю до середины и закончила её замечательной фразой — «Умейте всё понимать сами». Фото: Елена Лапина

Хочется сказать, что эти предисловия Р. Сац перед детскими спектаклями — это не некоторый важный, хоть и служебный функционал, это даже не особый жанр. Это проявление личности и эпохи, каждое её выступление — для ребёнка это мягкое и благородное обращение к его душе, а для взрослого — пробуждение в памяти времён «когда деревья были большими».

Спектакль поставлен в Малом зале театра, сцена недалеко от каждого зрителя и дети оказываются совсем близко от сцены, на которой разворачиваются нешуточные события — проблемы отцов и детей, народные восстания, крушение царств и, разумеется, большая и чистая любовь.

И всё это — опера.

Вот, собственно, главная цель этого события, помимо пробуждения добрых чувств, разумеется — открытие для детей огромного мира оперы, в котором происходят драматические события огромного масштаба, и происходят они под музыку, а герои этих событий ещё и поют всё время.

И вот эта находка с Шутом (Артём Семиган) и Шутихой ( Зарина Самадова ), совершенно очаровательной парой, которые, в отличие от сказочных персонажей, одеты самым что ни на есть бытовым образом — вот как мы с вами — Шут в джинсах, кроссовках с привязанной к поясу бейсболкой и Шутиха, которая выглядит как пионервожатая из моего детства (не внешне даже, а по сути), они являются своего рода мостиком из реального мира в мир сказочной оперы, в мир комплекса условностей оперного жанра.

Для юной публики, ради которой всё и затевалось, это задел на десятилетия вперёд.

Я попытаюсь очень схематично, что называется «только для вас» изложить суть происходящего. У практически всегда очень весёлого царя Гороха и его жены Луковки есть красавица дочка Кутафья и малюсенькая доченька Горошинка, существование которой является для вечно весёлого царя своего рода сюрпризом. Для потенциальных женихов Кутафьи царь устраивает кастинг. Перед ней (да и перед нами) проходят блистательные претенденты из Австрии (А. Варенцов), Испании (А. Панкратов) и Пруссии (К. Самойлов). У каждого из них есть короткий, но блистательный номер-пародия, изображающий лубочный или, говоря современным языком, образ-комикс. И все эти миниатюры были исполнены совершенно карикатурно-феерически! Фото: Елена Лапина

И к тому моменту, когда должен появиться суженый Кутафьи, царь устает, у него портится настроение и он отказывает тому самому, единственному.

Теперь настроение, естественно, портится у Кутафьи и её возлюбленного богатыря Косаря.

Пропуская подробности, скажу, что Косарь с помощью друзей-богатырей, завоевав царства и Гороха, а заодно и соседнее царство царя Пантелея, приходит к естественному завершению истории в виде свадьбы Кутафьи и Косаря. Тут, казалось бы, и сказке конец, но у царя-то две дочери. Так что продолжение to be continued.

Но после второй сюжетной петли всё заканчивается опять же свадьбой — Босоножка, которая вывела группу монархов из осаждённого города, превратилась в Горошинку и вышла замуж за охотника Красика.

В общем, вы поняли, что я, наконец, попал на оперу мне по возрасту и интеллекту — до оперделённого момента смотрел с огромным интересом, не отрываясь.

Что совершенно замечательно в этой опере на уровне либретто, так это то, что тексты и образы параллельно работают на уровне детского понимания и при этом в них присутствует смысловой уровень, вызывающий интерес и понимание у взрослой части зала.

Когда царь Горох заканчивает и без того не очень мудрую мысль формулой «тра-та-та», то у детей, может, и возникает продолжение «мы везём с собой кота», то мы-то, взрослые, знаем, какой мощный идиоматический комплекс скрывается за этим «тра-та-та».

Или фраза доброй мамы в сцене выгуливания родителями Горошинки «Просилась дочка в сад, хочет мир повидать» с заложенным в ней тихим сарказмом.

А стадо гусей, (их пасёт достигшая спелости Горошинка), которое состоит из тех же артистов, что только что изображали восставший народ, но только с табличками, на которых крупно написано ГУСИ, и у них такие физиономии, что на них очень органично сочетается выражение предельного идиотизма и доброжелательности, и это привело в восторг взрослых, причём, почему-то именно мужчин.

Зато дети с огромным интересом пытались разглядеть маленькую воображаемую с точки зрения взрослых Горошинку, когда её выпустили погулять в сад.

Режиссёр-постановщих Н. Ефимова и художник постановщик Д. Сазонов сделали потрясающе динамичную и мобильную сказку, в которой декорациями являются конструкции-трансформеры, к тому же меняющие свой цвет в зависимости от освещения (художник по свету С. Мартынов). Фото: Елена Лапина

Костюмы, в которых всё понарошку — это отдельный чудесный праздник. Чего стоит костюм царя, под золотым кафтаном находится такой домашний тёплый свитер, джинсы и кроссовки, а в качестве самого главного бриллианта короны светодиод, царь Пантелей (А. Хананин) — такой брутальный субъект в трениках, парике с буклями и мощной ассирийской бородой, царица Луковка (О. Толоконникова) в вечно траурном кокошнике или вдруг возникший посреди всей этой хохломы шикарный мужчина, неожиданно обретенный жених Горошинки в костюме haute couture, ну просто совсем такой как Лоэнгрин в постановке «Новой оперы», то есть мужчина-мечта.

От спектакля всё-же осталось ощущение некоторой чрезмерной длины, по крайней мере ребёнок, глазами которого я смотрел, поначалу не отрывая глаз от сцены, со временем несколько притомился. Тем более, что сюжет со временем утратил свою линейность и после решения генеральной задачи, в которой были успешно решены личные проблемы старшенькой, Кутафьи вдруг возникла аналогичная, хотя и вполне естественная проблема у младшенькой, Горошинки.

Некоторой утрате цельности формы спектакля могла способствовать и стилистическая дифференциация музыки — если практически весь первый акт выдержан в частушечно-лубочном стиле, то во втором вдруг появляются черты, хорошо знакомые по продукции Союза композиторов СССР образца шестидесятых-семидесятых, а песня Босоножки «Дорóга, дорóга крута и трудна», сопровождающая путешествие беглых монархов — просто квинтэссенция стиля «Вы слушали музыку советских композиторов». Хочу сразу оговориться, речь идёт о качественной музыке советских композиторов. Фото: Елена Лапина

А вот оркестр, чтобы не отвлекать детей от перипетий на сцене, был вынесен в сторону от основных событий и визуально не привлекал к себе внимание. А между тем, его роль и ответственность в этом спектакле очень высоки. Ритмически эта музыка для исполнения, вероятно, несложна. Но это, во-первых, камерный состав, в котором каждый исполнитель солист. Во-вторых, визуальная связь певцов с оркестром достаточно условна, и здесь огромную роль играет выученность материала и точность и гибкость дирижера. Маэстро С. Михеев провёл весь спектакль с очевидной степенью комфорта и для певцов, и для оркестра.

Судя по реакции детишек на опере «Сказка про славного царя Гороха и его прекрасных дочерей», можно сказать, что сверхзадача спектакля выполнена, дети будут любить оперу.