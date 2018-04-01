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Новосибирцы увидели увлекательное выступление испанских артистов фламенко
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Новосибирцы увидели увлекательное выступление испанских артистов фламенко 

АиФ-Новосибирск 54 минуты назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В Новосибирском Академгородке вчера, 31 марта, выступили артисты из Испании. Знаменитую трагичную историю любви о Ромео и Джульетте зрители увидели в необычной постановке — благодаря страстному танцу фламенко.
На сцене можно было наблюдать волшебный мир испанского фламенко. На сцене представили уникальный проект, который объединил в себе профессиональных артистов международного уровня. Танец сопровождался живой игрой на гитаре и исполнением кантаоров (вокалистов).
Участники коллектива «Flamenco Live» — лауреаты многих международных конкурсов. Фотографии с мероприятия можно посмотреть на сайте nsk.aif.ru завтра, 2 апреля.
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