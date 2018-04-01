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Полторы тонны рыбы готовят для гостей Светлогорска
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Полторы тонны рыбы готовят для гостей Светлогорска 

Вести Калининград 48 минут назад
Фото: Вести Калининград
В Светлогорске готовят полторы тонны свежей рыбы на «Праздник корюшки», который пройдёт 7 апреля перед театром эстрады «Янтарь Холл». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На празднике гости смогут угоститься корюшкой, приготовленной командой театра эстрады. Участников гастрономического праздника ждет развлекательная программа, зона с мастер-классами, розыгрыши призов, выступления приглашенных артистов.
Программа «Праздника корюшки»:
13.30 — 13.50 — открытие праздничной программы;
13.50 — 14.30 — выступление группы «Konig Brass Band»;
14.40 — 15.00 — выступление коллектива «Россичи»;
15.00 — 16.00 — благотворительная акция с Детским центром «Верю в чудо». Корюшка от «Янтарь-холл»;
15.30 — 16.10 — выступление группы «Night Call».
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