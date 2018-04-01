Полторы тонны рыбы готовят для гостей Светлогорска

В Светлогорске готовят полторы тонны свежей рыбы на «Праздник корюшки», который пройдёт 7 апреля перед театром эстрады «Янтарь Холл». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На празднике гости смогут угоститься корюшкой, приготовленной командой театра эстрады. Участников гастрономического праздника ждет развлекательная программа, зона с мастер-классами, розыгрыши призов, выступления приглашенных артистов.

Программа «Праздника корюшки»:

13.30 — 13.50 — открытие праздничной программы;

13.50 — 14.30 — выступление группы «Konig Brass Band»;

14.40 — 15.00 — выступление коллектива «Россичи»;

15.00 — 16.00 — благотворительная акция с Детским центром «Верю в чудо». Корюшка от «Янтарь-холл»;

15.30 — 16.10 — выступление группы «Night Call».