МХТ раздора. Кому достанется наследство Табакова?

Новым художественным руководителем МХТ имени Чехова станет Сергей Женовач . Такое решение принял министр культуры России, в чьем ведении находится театр, входящий, наверное, в тройку самых высокооплачиваемых театральных коллективов России. Бюджет МХТ — это полтора миллиарда рублей в год.

Кто-то успел уже посомневаться: мол, только-только простились с Табаковым — «башмаков еще не сносили», если воспользоваться словами Гамлета. Другие на это припомнили, что и Табакова не только назначили, но и представили труппе театра так же стремительно, после ухода Ефремова. Но приказ министра культуры вступит в силу после 23 апреля, когда пройдут положенные 40 дней. Театральная общественность приняла самое активное участие в принятии решения, и прежде чем министр подписал приказ, известные на всю страну и даже за ее пределами режиссеры высказались за Женовача. Евгений Каменькович — не только коллега по цеху, но еще и коллега Женовача по ГИТИСу, где Женовач уже много лет — завкафедрой режиссуры. Он преисполнен оптимизма.

«Теперь, наверное, самым интересным местом в мире будет МХТ, потому что Сергей Васильевич при всей своей внешней мягкости человек крайне жесткий в отстаивании своих творческих принципов. Очень здорово умеет работать с артистами и вообще, он такой режиссер, который раскрывается через артистов, а МХТ в нашем современном понимании — это в первую очередь артисты. Несмотря на все слухи, я не верю, что хоть один человек в Московском художественном театре против этого назначения», — заявил художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович.

Несмотря на разговоры о том, что наутро после известия о том, что Женовач возглавит МХТ, в театре прошел экстренный сбор труппы, где была попытка найти своего худрука, называли даже имя Хабенского, народный артист Николай Чиндяйкин — одна из звезд табаковского призыва — приветствует приход Женовача и гордится коллегами по театру.

Весь мир — театр

Как художники видят сцену

«Меня даже гордость какая-то берет за труппу, как трезво, спокойно обсуждались эти вопросы, связанные с именем художественного руководителя. Сергея Васильевича Женовача я знаю очень давно. Знаю его как человека с безупречной творческой репутацией. Прекрасный педагог, который выпустил кучу замечательных артистов», — сказал Николай Чиндяйкин.

Одно ясно — легко не будет. Опыт худрука и еще важнее — строительства театра — у Женовача есть, опыт воспитания молодых режиссеров тоже большой и замечательный, это тоже важно. Но работы будет много, о чем говорит один из самых известных сегодня не только в России, но и в мире русских режиссеров, гражданин Литвы Римас Туминас

«Я и сочувствую чуть-чуть, чуть-чуть завидую и очень за него рад. Он в этом театре своем, наверное, так и жил бы, лелеял бы свое гнездышко, перестраивал, может, лет через пять ему бы захотелось выйти из этого домика, но вот сейчас ему пора распространять то, что у него есть», — отметил художественный руководитель Театра им. Е. Вахтангова Римас Туминас.

Творческое наследство Табакова — это театр-мультиплекс. Три сцены МХТ им. Чехова, на которых шли спектакли на любой вкус. И Женовачу теперь придется продолжать эту линию — приглашать режиссеров, создавать зрительские хиты. Кстати, на том собрании в Министерстве культуры озвучили и претендента на пост худрука «Табакерки». Театр-студию предложили возглавить ученику Олега Павловича — Владимиру Машкову . Он еще своего согласия, правда, не дал.

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