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«А мне летать охота»: в Уфе поставили мюзикл Дунаевского
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«А мне летать охота»: в Уфе поставили мюзикл Дунаевского 

ufa1.ru 26 минут назад
Фото: ufa1.ru
В репертуаре Башкирского театра оперы и балета появилась первая за последние годы музыкальная сказка. Мюзикл для всей семьи «Летучий корабль» в постановке Филиппа Разенкова порадует не только детей, но и взрослых. Родители с удовольствием ностальгируют, вспоминая одноименный мультфильм с песнями Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина. Но, кроме печальной исповеди Водяного и залихватских частушек Бабок-Ёжек, премьерная постановка Башкирской оперы включает и новые номера знаменитого тандема, написанные специально для мюзикла. «Давай гуляй, ярмарка, царская ярмарка!» Новую сцену на базаре авторы написали специально для мюзикла.
«До чего же мы несчастливы, царевны, нам законом запрещается любить». Наследницу престола и ее фрейлин художники раскрасили «под гжель».
«Я коронован, рядом — Забава». Купец Полкан в постановке превратился в олигарха, мечтающего о власти.
«А я не хочу по расчету, а я по любви хочу!» Отстаивая свои чувства, царевна устроила бой подушками.
«Я Водяной, поговорил бы кто со мной». На создание образа хозяина болота авторов мюзикла явно вдохновил клоун-монстр Стивена Кинга.
«Ах, если бы сбылась моя мечта!» Ваня-трубочист вознамерился улететь с Забавой куда подальше.
«Думала, мужчина — что за чертовщина». Бабки-Ёжки постарались обаять Ваню-трубочиста настоящим кабаре в стиле «Мулен Руж».
«Мои подружки — пиявки да лягушки». В спектакле Водяному досталась квакающая спутница жизни.
«Живу я как поганка, а мне летать охота!» Настоящий восторг у маленьких зрителей вызвал фейерверк из мыльных пузырей.
«Нам, царевнам, жить приходится в неволе, пропадают молодые годы зря». Роскошный кокошник царевны со свадебной фатой возвестил о скором хеппи-энде.
«В сказке победило вновь добро, хоть зло коварно было и хитро». В финале счастливые влюбленные поднялись на летучем корабле на высоту церковных маковок.
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