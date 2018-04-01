Ямальцы скупают билеты на Театральный фестиваль. Кто с нами?

Пишете ли вы дневники? Записываете важные истории из своей жизни в блокноты или надеетесь на память? Пересмотреть их, а возможно, и сделать новые заметки, подтолкнет Театральный фестиваль. В апреле артисты ведущих театров страны откроют свои «Дневники жизни: Север-версия».

Это истории, каждая из которых напомнит о своем: дружбе, любви, верности, вере…

И первыми о счастье поразмыслят зрители юного возраста, хотя этот спектакль лучше посмотреть всей семьей. Главные герои отправятся в «Путешествие в счастье». Кстати, пьеса немецкого драматурга Ульриха Куба, по которой создана эта притча в стиле джаз, в 2006 году признана лучшей из детского в Германии. В основе почти детективной истории — сюжет о Всемирном потопе. Помните, «каждой твари по паре»? И как тогда быть, если вы пингвины и вас трое? Как спастись верным друзьям? Может, на воздушном шаре…

Борис Смолкин, Андрей Гайдулян. Еще одна пьеса входит в золотой фонд Британского театра. На ямальской сцене ее сыграют артисты Московского театра комедии. Действие, описанное Реем Куни, происходит в отеле. Вместе с героями занимаем комнату «№ 13». Наблюдаем, как помощник премьер-министра Великобритании Ричард и любовница-секретарша политического оппонента пытаются избежать скандала. Нет-нет, их пока не застукали, по крайней мере, никто, кроме нас. Но их планы резко меняются: в номере труп, и от него нужно избавиться. Как это сделать, когда вокруг столько любопытных и не очень трезвых? Готовы узнать, чем всё закончится? Тогда в кассу за билетами. Как и первый спектакль, этот пройдет на сцене салехардского КДЦ. Устроим вечер со звездами. Ведь историю расскажут любимые артисты театра и кино. В главных ролях: Мирослава Карпович

А вот эта постановка соберет театралов поселка Уренгой. 14 апреля на сцене — «Красная Шапочка». Сюжет нам известен с детства, но на этот раз это будет страшно смешная сказка. Увидят ее и в Губкинском, Муравленко, Ноябрьске. Вот так, уже по традиции, для южной части округа театральный фестиваль приготовил афишу, вспоминать спектакли которой можно будет до следующей встречи.

Не останется без внимания и моноспектакль Евгения Стычкина . И как бы ни хотелось салехардцам, но трагичную историю «Кроткой» услышат в Ноябрьске, Муравленко, Тарко-Сале и Губкинском. Выбирая спектакли и отправляя их на гастроли по округу, организаторы учитывали не только транспортную схему, но и размеры театра.

— Этот спектакль рассчитан на камерный зал, — отмечает Олеся Тимошенко, заместитель директора КДЦ. — Его трудно будет смотреть в большом помещении. Нужно видеть глаза актера, а с большого расстояния это невозможно. Само произведение сложное, по Достоевскому, в спектакле на сцене всего один человек, держать зрителя нужно эмоциями.

Повествование ведет сам ростовщик. Он рассказывает о том, как каждый день встречается с отчаянием, пороками людей, о том, как «влюбляется». Случилось так, что к нему обращается девушка. Она закладывает последние вещички. И, как ему кажется, он спасает ее (девушку должны были продать купцу). Отношения не складываются. Спаситель для нее оказывается не лучше того торговца. Он не чувствует взаимности, на которую рассчитывал. Теперь ростовщик может лишь размышлять о случившемся. Девушку не спасти: не выдержав давления, она уходит из жизни. Неблагодарная…

Будет над чем поразмыслить и салехардскому зрителю. Последним спектаклем Театрального станет постановка «Свободной сцены». В окружную столицу 28 апреля артисты привезут «Старшего сына» по пьесе Александра Вампилова . Отца сыграет Виктор Сухоруков

— Для меня это рубежная роль, с которой я вступаю на последнюю территорию в своей жизни под названием «зрелость», — цитируют актера в СМИ. — В этом спектакле очень много хронологии, что годится для любого времени. Примитивно скажу, в этом спектакле — библейские сюжеты.