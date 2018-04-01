«Малгил», «Свадьба» и «Анна Каренина»: на какие спектакли стоит сходить

Анекдотические персонажи, нелепые ситуации — над постановкой «Малгил» в знаменитой «Табакерке» зритель только и делает, что смеется. Режиссер Александр Марин уверен: это смех над собой.

«Складывается жизнь иногда из каких-то очень алогичных вещей, из алогичных событий, которых вроде бы и не должно было происходить, а они происходят», — сказал режиссер Александр Марин.

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В спектакле «Малгил» люди становятся шарами, умеют ходить сквозь стены и летают над Ленинградом. Разглядеть за этим гротеском глубокие мысли непросто.

Что общего между Зощенко, Чеховым, Брехтом и Жванецким? У них есть произведения, в которых идет речь о свадьбе. Режиссер Егор Перегудов для театра «Современник» решил соединить все тексты воедино.

«Свадьба — это повод, это такая острая ситуация, в которой вскрываются все скелеты в шкафах», — отметил Перегудов.

Герои разных текстов как будто «перетекают» из одной истории в другую и предстают перед зрителями в разные периоды своей жизни. Актрисе Алене Бабенко пришлось вживаться в образы четырех женщин. Что такое свадебная церемония, она знает не понаслышке.

«Я знаю, что это такое, ты не чувствуешь, что ты невеста/жених, у тебя трясучка, потому что ответственность. Надо это обязательно сделать, и ты даже не понимаешь, весело это или невесело. Жених с невестой даже не выпивают, не могут расслабиться. Они расслабляются только, когда все уходят», — рассказала Алена Бабенко.

В итоге все эпизоды спектакля, созданные в жанре комедии, становятся не такими уж смешными.

На исторической сцене Большого театра — балет «Анна Каренина». Но привычных декораций и костюмов XIX века там не увидишь. Джон Ноймайер переместил героев в наше время. Анна — светская львица, Каренин — успешный политик, Вронский — мускулистый спортсмен. По словам постановщика, он не пытался проиллюстрировать роман Льва Толстого . Балет «Анна Каренина» — это, скорее, попытка передать те эмоции, которые возникают после прочтения произведения.

«Да, я не русский и не претендую на то, чтобы быть русским. Когда я читаю Льва Толстого, я вижу в нем универсальные смыслы, понятные всем. И мне кажется, что величие Толстого в том, что он поднимает вопросы, которые близки совершенно всем людям, вне зависимости от национальности. Как любое великое произведение, роман «Анна Каренина» — вне времени, он всегда актуален», — заявил Джон Ноймайер.

Поезд в этом спектакле есть, но он совсем маленький, игрушечный. И все же его появление готовит зрителя к неизбежному трагическому финалу.

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