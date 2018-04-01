Мир отмечает День смеха. И «Лицедеи» смеются вместе с ним

Мир отмечает День смеха. У знаменитых питерских «Лицедеев» еще и день рождения, театру — полвека. На спектакли, которые проходят при полном аншлаге, приходят взрослые и дети, передает корреспондент «МИР 24» Нахид Бабаев.

Накрасить уши, замазать рот и наложить нос. Анвару Либабову на грим нужно не больше 35 секунд. Главный принцип — скрыть все достоинства и подчеркнуть недостатки. Дольше всего клоун выбирает галстук и шапку.

«Взлохмачивал волосы, что-то вырисовывал, искал, потом довел до минимализма, ибо природой, всевышним создано все то, что тебе дано. Тебе нужно лишь немного подчеркнуть какие-то линии, какие-то штрихи и не более», — говорит клоун театра «Лицедеи» Анвар Либабов.

Первого апреля Анвар отмечает не только 50-летие театра, но и свой маленький праздник — 36 лет на сцене.

Театр «Лицедеи» появился в Ленинграде в 1968 году. «Лицедеи» придумали новый жанр — театральная клоунада, и очень быстро влюбили в себя зрителей.

«Выходят два человека, тощих, совершенно еще не оперившихся, и начинают делать свои миниатюры. И зал, как по команде, сваливается с кресел в каком-то бешеном хохоте, не имея возможности даже держаться за спинки стульев», — говорит художественный руководитель театра Виктор Соловьев

Номера «Асисяй», «Голубые канарейки», «Ая-яй-ревю» видели миллионы зрителей, и не только в России. «Лицедеи» популярны во всем мире. Более 20% зрителей в зале каждый вечер — гости из других городов.

Юбилей клоуны отмечают по-рабочему — на сцене. Большой праздничный спектакль планируют дать в октябре.

Сейчас в театре «Лицедеи» служат десять клоунов.

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