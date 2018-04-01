Ещё
Трагедия Вассы Железновой в прочтении актеров Театра имени Моссовета
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трагедия Вассы Железновой в прочтении актеров Театра имени Моссовета 

Вечерняя Москва 40 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Репертуар Сцены под крышей Театра имени Моссовета пополнился еще одним спектаклем по русской классике: «Васса» по Максиму Горькому в постановке Сергея Виноградова.
Спектакль получился музыкальным и звездным — главную героиню играет любимая многими поклонниками актриса театра и кино Валентина Талызина.
Как известно, Максим Горький несколько раз переписывал свою «Вассу», и в конце концов она превратилась из пьесы о несчастном итоге жизни хозяйки большого пароходного предприятия в историю, не лишенную налета классовой борьбы.
В спектакле Виноградова нашлось место для всего, кроме, кажется, трагедии главной героини. То есть трагедия-то как раз есть, ведь пьеса остается в рамках жанра, только вот беды главной героини не трогают зрительского сердца.
Только подумайте: Васса причастна как минимум к трем смертям. Не считая младенца, который, несчастный, родился у ее сына от горничной и был умерщвлен последней по приказу самой же Вассы. Все это ею делалось, дабы сохранить семейное дело и не выносить сор из избы. Страшная женщина — ее надо бояться, ненавидеть. Что и играет Юрий Черкасов в роли сына Вассы — Павла.
Только страх этот возникает благодаря хорошей игре Черкасова, а не потому, что Талызина в роли Вассы его порождает. Все время сосредоточенная, говорящая монотонным голосом, твердая в своих намерениях Валентина Талызина великолепно играет, передавая мощь и твердость характера Вассы Железновой. Разумеется, всеми этими качествами и должна обладать главная героиня. А вот преступного, возможно, даже дьявольского начала в ней не хватает. От этого не всегда понятно, почему так дико и правдоподобно ненавидит ее Юрий Черкасов.
Очевидно, что создатели спектакля хотели вывести на сцену противоречие между жизнью главной героини и ее домочадцев. Поэтому Васса всегда так собранна, а остальные нарочито веселы. Доходит до того, что запуганная и замученная шантажом горничная Липа (та самая, что умертвила своего ребенка по указу Вассы; ее играет Мария Кондратьева) отплясывает с Дунечкой (Татьяна Родионова) в увертюре к спектаклю танец со швабрами. Непонятно, почему, так веселясь в начале акта, Липа по его окончании вешается. Нет, конечно, понятно — ее заставили взять еще один грех на душу, отравив Захара Железнова (Леонид Сенченко). Только в завершенную картину жизни с логичным исходом это не укладывается.
Впрочем, спектакль вполне может составить радость не слишком искушенной публики. Здесь много песен на прекрасные стихи Вяземского, Языкова, Майкова, Черного. Здесь много первоклассной актерской игры, в конце концов!
Вечерняя Москва: последние новости
Историко-этнографический театр отмечает юбилей Александру Збруеву – 80! Трехдневный траур объявили в Кемеровской области после пожара в торговом центре
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?19
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»87
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Юлия Пересильд снялась топлес для 80-летнего преподавателя
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение