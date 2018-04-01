Трагедия Вассы Железновой в прочтении актеров Театра имени Моссовета

Спектакль получился музыкальным и звездным — главную героиню играет любимая многими поклонниками актриса театра и кино Валентина Талызина

Как известно, Максим Горький несколько раз переписывал свою «Вассу», и в конце концов она превратилась из пьесы о несчастном итоге жизни хозяйки большого пароходного предприятия в историю, не лишенную налета классовой борьбы.

В спектакле Виноградова нашлось место для всего, кроме, кажется, трагедии главной героини. То есть трагедия-то как раз есть, ведь пьеса остается в рамках жанра, только вот беды главной героини не трогают зрительского сердца.

Только подумайте: Васса причастна как минимум к трем смертям. Не считая младенца, который, несчастный, родился у ее сына от горничной и был умерщвлен последней по приказу самой же Вассы. Все это ею делалось, дабы сохранить семейное дело и не выносить сор из избы. Страшная женщина — ее надо бояться, ненавидеть. Что и играет Юрий Черкасов в роли сына Вассы — Павла.

Только страх этот возникает благодаря хорошей игре Черкасова, а не потому, что Талызина в роли Вассы его порождает. Все время сосредоточенная, говорящая монотонным голосом, твердая в своих намерениях Валентина Талызина великолепно играет, передавая мощь и твердость характера Вассы Железновой. Разумеется, всеми этими качествами и должна обладать главная героиня. А вот преступного, возможно, даже дьявольского начала в ней не хватает. От этого не всегда понятно, почему так дико и правдоподобно ненавидит ее Юрий Черкасов.

Очевидно, что создатели спектакля хотели вывести на сцену противоречие между жизнью главной героини и ее домочадцев. Поэтому Васса всегда так собранна, а остальные нарочито веселы. Доходит до того, что запуганная и замученная шантажом горничная Липа (та самая, что умертвила своего ребенка по указу Вассы; ее играет Мария Кондратьева ) отплясывает с Дунечкой ( Татьяна Родионова ) в увертюре к спектаклю танец со швабрами. Непонятно, почему, так веселясь в начале акта, Липа по его окончании вешается. Нет, конечно, понятно — ее заставили взять еще один грех на душу, отравив Захара Железнова ( Леонид Сенченко ). Только в завершенную картину жизни с логичным исходом это не укладывается.

Впрочем, спектакль вполне может составить радость не слишком искушенной публики. Здесь много песен на прекрасные стихи Вяземского, Языкова, Майкова, Черного. Здесь много первоклассной актерской игры, в конце концов!