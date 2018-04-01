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Историко-этнографический театр отмечает юбилей
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Историко-этнографический театр отмечает юбилей 

Вечерняя Москва 32 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Московский государственный историко-этнографический театр отмечает 30-летие. «Вечерка» поздравила с юбилеем художественного руководителя и режиссера Михаила Мизюкова и задала ему несколько вопросов.
— Ваш коллектив — достаточно редкое явление в мире театрального искусства. В чем его «изюминка»?
— Наш театр был создан молодыми актерами, выпускниками Театрального училища имени М. С. Щепкина при Малом театре как самодеятельный коллектив. Но очень быстро постановлением правительства Москвы мы были преобразованы в Московский государственный театр. Сегодня театр представляет собой уникальную смесь: мы все — профессиональные драматические артисты, но в наших спектаклях органично сочетаются историческая и народная драматургия, классическая режиссура и эстетика фольклорного театра, а еще песенное многоголосие, древние музыкальные инструменты, яркие этнографические костюмы. Такие театры можно пересчитать по пальцам.
— А каким спектаклем встречаете юбилей?
— У нас премьера — «Музыкальное путешествие», куда вошли наши впечатления от поездок по Грузии, Испании, Польше, Германии, Голландии, Франции, Болгарии, Корее… О каждой стране рассказывают ее песни и танцы в сопровождении аутентичных музыкальных инструментов.
Кроме того, сейчас мы выпускаем спектакль «Воевода» («Сон на Волге») — комедию в стихах Александра Островского, которая была написана в 1865 году. Это картины народной жизни второй половины XVII столетия, богатая панорама народных типов и русского быта — все с размахом предстанет перед зрителями, продолжая линию русского эпоса, а также линию драматургии Островского на нашей сцене. Будет занята вся труппа. Это легендарный спектакль: когда-то он шел на сцене Малого театра, в нем играли Ермолова и Южин. Но сейчас его нигде не увидишь: спектакль забыт, пьеса забыта…
— Вы не боитесь упреков в некоторой декоративности спектаклей?
— Мы никогда не делали декоративных спектаклей. Наша цель — оставаться живыми и современными, несмотря на то что действие большинства постановок происходит несколько столетий назад. Поэтому мы всегда ищем тот материал, на который откликаются душа и сердце нашего сегодняшнего зрителя.
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