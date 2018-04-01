Во Владивостоке поставят спектакль по мотивам «Молодой гвардии» Фадеева

Премьера пройдет в следующем театральном сезоне.

В Приморском краевом театре молодежи приступили к работе над спектаклем «Клятва» по мотивам романа Александра Фадеева «Молодая гвардия». «И хотя премьера намечена на следующий сезон, мы уже полны энтузиазма и желания поделиться с вами!» — говорится на странице театра в социальной сети Facebook.

«75 лет назад в маленьком шахтерском городке Краснодоне Донецкой области фашистами была раскрыта подпольная организация местной молодежи «Молодая гвардия». Всех их, без исключения, перед смертью нацисты подвергли нечеловеческим пыткам и истязаниям, с целью установить взрослых комиссаров, партийных руководителей, командиров подполья. Но таковых в этой организации не было», — напомнили в театре.

Спектакль «Молодая гвардия» по мотивам романа Александра Фадеева предложит окунуться в те далекие военные годы, когда молодежь Краснодона беспримерным подвигом вписала свои имена в вечную память героического прошлого нашей Родины.