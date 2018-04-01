Мастерство: постройки прошлых лет, поражающие масштабностью 

Наличие современной техники не означает, что строения XXI века являются самыми безопасными и впечатляющими. Иногда постройки столетней давности могут похвастаться не только гениальными архитектурными решениями и поразить масштабностью, но и сохранить былое величие для современных туристов. Тауэрский мост Раскинувшийся в центре Лондона раскидной мост возник по причине острой необходимости для людей перемещаться на другой берег, что до возведения Тауэрского моста происходило через тоннель. Упомянутая конструкция в длину достигает почти 245 м, а на строительство объекта потратили в сумме 8 лет, поскольку в эксплуатацию его сдали только в 1894 году. Статуя Свободы Французский инженер Гюстав Эйфель, который стал известным как создатель Эйфелевой башни, трудился и над проектом одного из ведущих символов США. Он придумал вариант решения подвижной опоры и, кроме того, промежуточного каркаса конструкции, и по данному проекту уже в 1975 развернули работы. В 1986 факел статуи оказался серьезно поврежден, в связи с чем потребовалась его замена на новый, который предварительно покрыли золотом. Развитие технологий отразилось и на статуи Свободы, которая приобрела лифты и эскалаторы, когда в прошлом людям приходилось одолеть 400 ступенек, чтобы достичь вершины. Гора президентов На горе Рашмор, которая является одной из достопримечательностей США, высечены в масштабе лица четырех лидеров страны, чей вклад в развитие государства сочли наиболее значимым. Идея создания нестандартного монумента зародилась в далеком 1923 году, но проект долго ждал своего часа. За работу в итоге взялся архитектор Гутзон Борглум, который вместе с командой работали над объектом 14 лет. За указанный период из горы удалили свыше 450 тонн гранита, а также высекли лица президентов, используя доступные для того времени приспособления. Театр оперы и балета Еще в 1931 году на просторах Новосибирска стартовал процесс строительства потенциального дома науки и культуры, но затем проект потерпел изменения, и в 1945 местным представили Театр оперы и балета. Его возведение не останавливали даже в годы войны, а суммарная площадь помещений составляет более 40 тысяч кв. м. В большом зале могут поместиться свыше 1,7 тысячи зрителей, поэтому заведение было признано крупнейшим театром такого типа непосредственно в пределах РФ. Останкинская башня Для возведения объекту не сразу удалось найти подходящую почву с высокой устойчивостью, ведь весит она больше 55 тысяч тонн. Работы по строительству Останкинской башни развернули в 1960, и уже спустя 7 лет телебашня начала свою работу. Высота указанной конструкции достигает 540 м, и в результате воздействия мощных ветров отклонение ее вершины может колебаться до 10 м.