Крисси Тейген рассказала, как Джон Ледженд готовился к роли Иисуса

Джон Ледженд

По словам его жены супермодели Крисси Тейген, Джон очень ответственно подошел к делу. Супруга певца, которая сейчас беременна вторым ребенком, рассказала, что пока Джон трудился на площадке, она трудилась дома, и сложнее всего ей давалась готовка.

Я не могу сейчас так долго находится на ногах. Устаю. Но к счастью, я сейчас на том этапе, когда живот не может вместить столько еды. А Джон репетирует и собирается сесть на диету, потому что в шоу будет сцена, где он предстанет топлес, — сказала Крисси.

Тейген рассказала, что была на репетиции мужа. По ее словам, те, кто задействованы в шоу, посвящали все время предстоящему выступлению.

Самое важное в этой постановке — человеческие эмоции, которые испытывал Христос, зная, что вскоре будет убит за свою веру", — считает певец Джон Ледженд.

Напомним, ранее Тейген и Ледженда заметили на свидании в Нью-Йорке.