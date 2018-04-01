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Крисси Тейген рассказала, как Джон Ледженд готовился к роли Иисуса
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Крисси Тейген рассказала, как Джон Ледженд готовился к роли Иисуса 

Журнал ОК! 33 минуты назад
По традиции, телеканал NBC готовит в преддверии Пасхи ежегодное шоу. Зрителям покажут легендарный мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда», главную роль в котором исполнит неосоул-певец Джон Ледженд. Премьера мюзикла состоится 1 апреля.
Джон Ледженд
По словам его жены супермодели Крисси Тейген, Джон очень ответственно подошел к делу. Супруга певца, которая сейчас беременна вторым ребенком, рассказала, что пока Джон трудился на площадке, она трудилась дома, и сложнее всего ей давалась готовка.
Я не могу сейчас так долго находится на ногах. Устаю. Но к счастью, я сейчас на том этапе, когда живот не может вместить столько еды. А Джон репетирует и собирается сесть на диету, потому что в шоу будет сцена, где он предстанет топлес, — сказала Крисси.
Тейген рассказала, что была на репетиции мужа. По ее словам, те, кто задействованы в шоу, посвящали все время предстоящему выступлению.
Самое важное в этой постановке — человеческие эмоции, которые испытывал Христос, зная, что вскоре будет убит за свою веру", — считает певец Джон Ледженд.
Напомним, ранее Тейген и Ледженда заметили на свидании в Нью-Йорке.
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