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Красный нос, рыжая копна и.. годы тренировок: легко ли быть клоуном?
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Красный нос, рыжая копна и.. годы тренировок: легко ли быть клоуном? 

Мир24 12 минут назад
Фото: Мир24
Клоуны — не просто люди в нелепых костюмах и гриме, это настоящие артисты. К своим выступлениям они готовятся месяцами и должны многое уметь. Не только исполнять множество трюков, но еще импровизировать и, конечно, веселить детей и взрослых.
«Клоун должен быть добрым, отзывчивым и не бояться, что над ним будут смеяться», — перечислил главные качества артиста директор Театра комедии и клоунады Павел Иванов.
Актер, работающий в жанре клоунады, никогда не сидит на месте. Много гастролирует, все костюмы и реквизит возит с собой. У клоуна все должно быть яркое: и костюм, и прическа. Обязательны грим, псевдоним и, конечно же, трюки.
Клоуном быть весело, но и невероятно трудно. Чтобы освоить некоторые трюки, потребуются годы. Но реакция зрителей всегда этого стоит. Подробности смотрите в сюжете корреспондента «МИР 24» Екатерины Рогальской.
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