«Гоголь-центр» сообщил, что гастроли в Берлине прошли с успехом

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости . Гастроли московского театра «Гоголь-центр», которые проходили в Берлине на сцене знаменитого Deutsches Theater с 28 марта, завершились в воскресенье с успехом, сообщили в пресс-службе театра.

В рамках тура театр показал два спектакля в постановке своего художественного руководителя Кирилла Серебренникова — «Кафка» и «Машина Мюллер». Все представления прошли с аншлагами.

Также в Берлине состоялась пресс-конференция с актерами «Гоголь-центра», занятыми в спектаклях. Кроме того, во время гастролей прошел показ фильмов, созданных Серебренниковым, а также документальных лент о самом режиссере.

"В этот раз мы привезли в Берлин не русский репертуар, а абсолютно европейский материал, — сказал РИА Новости актер Один Байрон. — Конечно, очень волновались. Показы «Кафки» — спектакля, с которого мы начали гастроли, прошли удивительно. Берлинские зрители так тепло нас приняли, с большим интересом слушали, чутко следили за действием. У них здоровое чувство юмора. В хорошем смысле они — как дети готовы играть с нами в мире Кафки".

Завершил свое выступление «Гоголь-центр» спектаклем «Машина Мюллер» — по пьесам выдающегося немецкого драматурга и режиссера Хайнера Мюллера «Гамлет-машина» и «Квартет», а также его письмам и дневникам.

"Можно сказать — свершилось. Вчера и сегодня играли спектакль «Машина Мюллер» Хайнера Мюллера в Берлине, там, где создавалось, — сказала РИА Новости Сати Спивакова , исполнительница одной из главных ролей. — Играть на родине Мюллера — это большая ответственность. Думаю, что, несмотря на то, что берлинская публика видела множество сценических версий, наша в постановке Кирилла Серебренникова — уникальна. И я это почувствовала вчера, выйдя на сцену".

По словам Спиваковой, внимание, дыхание зала и прием были невероятные и неожиданные даже для артистов. Несмотря на синхронный перевод, зрители слушали русскую речь.

"Этот спектакль как музыка — он понятен переходами, ситуациями и, в общем, перевода не требует. И вчера у меня было такое ощущение, что зрители нас просто приняли в свои объятия".

Выступление «Гоголь-центра» в Берлине проходило в рамках обменных гастролей. В феврале Deutsches Theater представлял свой спектакль «Берлин. Александерплац» в постановке Себастиана Хартмана в Москве на сцене «Гоголь-центра.