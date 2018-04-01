Астраханский драмтеатр впервые в мире поставил пьесу «Враги» Арцыбашева

АСТРАХАНЬ, 1 апреля. /ТАСС/. С аншлагом прошла в Астраханском драматическом театре, одном из старейших в России, премьера спектакля «Любить» по пьесе русского драматурга Михаила Арцыбашева «Враги».

"Особенность этой постановки в том, что за более чем за сто лет с момента написания этой пьесы ее до сих пор никто в мире из театров не поставил. Премьера прошла с аншлагом, зрители в зале не сдерживали слез и долго аплодировали", — рассказали в театре ТАСС.

Этот спектакль — первая постановка нового художественного руководителя театра Игоря Лысова , который возглавил театр в ноябре прошлого года. Лысов напомнил корреспондент ТАСС, что пьеса «Враги» была написана еще в 1916 году, а нашел он ее только в первоисточнике, где слова еще написаны с «ять» на конце. Незамысловатая, на первый взгляд, история любви мужчины и женщины, по его словам, вскрывает глубинные реалии человеческих взаимоотношений, порой с беспощадной правдой. Спектакль заставляет зрителей задуматься: что такое любовь, можно ли любить и ненавидеть одновременно, любил ли ты и был ли ты честен в отношениях?

"В театральной программке написано не «драма», а «лирика на краю пропасти». И, конечно, Арцыбашев не думал о том, что поставил я, — рассказал Лысов. — Например, у него смерть одной из главных героинь описана просто — она уходит и за кадром умирает. У меня совершенно иначе: героиня перед смертью решается на самый сильный шаг в жизни — на такую сильную любовь к своему мужу, тоже старику. И умерла она в поцелуе с этим стариком", — отметил Лысов.

По словам режиссера, спектакль продумывался до самых мелочей — и не только в игре актеров. Например, декорации представляют собой некую лестничную клетку: вроде бы все на виду, но в то же время люди словно заперты и находятся в лабиринте, где спрятаны чувства и мысли. Еще одна деталь — задний фоновый занавес, который «дышит» разными оттенками — от бирюзы до красного и даже кроваво-черного, еще раз подчеркивая, что любовь может быть разной.

Михаил Арцыбашев (1878-1927) — русский писатель, драматург, публицист. автор популярных в свое время романов «Санин» и «У последней черты». В 1923 эмигрировал в Польшу.