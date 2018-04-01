Ещё
Исследование: Фестиваль «Пасхальный дар» возглавил рейтинг событий для гастрономического туризма весной
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исследование: Фестиваль «Пасхальный дар» возглавил рейтинг событий для гастрономического туризма весной 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством «ТурСтат», столичный фестиваль «Пасхальный дар» возглавил рейтинг событий, популярных для гастрономического туризма в России весной 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе агентства, уточнив, что рейтинг представлен по результатам анализа популярности весенних гастрофестивалей и кулинарных праздников весны 2018 г.
«В первую десятку вошли: фестиваль «Пасхальный дар» в Москве, ресторанный фестиваль в Санкт-Петербурге, рыбный гастрофестиваль Fish Food Festival в Калининградской области, кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь» в Нижегородской области, фестиваль «Великая Ростовская Уха» Ярославской области, фестиваль «Шашлык-машлык» в Грозном, фестиваль «Кукарекино» в Тамбовской области, фестиваль «Ложка и кружка» в Смоленске, фестиваль «Пастушьи забавы» в Костромской области и фестиваль «Открой Крым» в Крыму», — говорится в сообщении.
В аналитическом агентстве отметили, что гастрономический туризм в России является одним из самых популярных направлений внутреннего туризма в 2018 г.
Пасхальный благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля 2018 г. в Москве в рамках уличных фестивалей «Московские сезоны». В рамках фестиваля — кулинарные мастер-классы по приготовлению постных и пасхальных угощений, спектакли столичных театров, кулинарная школа для детей и другие пасхальные и благотворительные мероприятия.
Агентство «Москва»: последние новости
А.Бастрыкин встретится 31 марта с родственниками погибших при пожаре в Кемерово У музыканта Большого театра похитили тромбон из квартиры в Теплом Стане Более 1,3 млрд руб. заработали федеральные театры от продажи билетов в январе-феврале
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы фильм «Свадьба в Малиновке»
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?24
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»87
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение