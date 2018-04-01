Исследование: Фестиваль «Пасхальный дар» возглавил рейтинг событий для гастрономического туризма весной

Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством «ТурСтат», столичный фестиваль «Пасхальный дар» возглавил рейтинг событий, популярных для гастрономического туризма в России весной 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе агентства, уточнив, что рейтинг представлен по результатам анализа популярности весенних гастрофестивалей и кулинарных праздников весны 2018 г.

«В первую десятку вошли: фестиваль «Пасхальный дар» в Москве, ресторанный фестиваль в Санкт-Петербурге, рыбный гастрофестиваль Fish Food Festival в Калининградской области, кулинарный фестиваль «Арзамасский гусь» в Нижегородской области, фестиваль «Великая Ростовская Уха» Ярославской области, фестиваль «Шашлык-машлык» в Грозном, фестиваль «Кукарекино» в Тамбовской области, фестиваль «Ложка и кружка» в Смоленске, фестиваль «Пастушьи забавы» в Костромской области и фестиваль «Открой Крым» в Крыму», — говорится в сообщении.

В аналитическом агентстве отметили, что гастрономический туризм в России является одним из самых популярных направлений внутреннего туризма в 2018 г.

Пасхальный благотворительный фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля 2018 г. в Москве в рамках уличных фестивалей «Московские сезоны». В рамках фестиваля — кулинарные мастер-классы по приготовлению постных и пасхальных угощений, спектакли столичных театров, кулинарная школа для детей и другие пасхальные и благотворительные мероприятия.