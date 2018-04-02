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«Раз бабы решили — Сталинград будет жить»: на Мамаевом кургане покажут спектакль «Белое платье»
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«Раз бабы решили — Сталинград будет жить»: на Мамаевом кургане покажут спектакль «Белое платье» 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгограде 19 мая на Мамаевом кургане состоится премьера спектакля, поставленного коммунальщиками, — «Белое платье». Основанный на реальных событиях первых лет после Сталинградской битвы спектакль расскажет о подвиге, совершенном женщинами черкасовского движения.
Спектакль «Белое платье», который все желающие смогут бесплатно увидеть у подножия монумента «Родина-мать зовет!» основан на реальных событиях, происходивших в нашем городе сразу после Сталинградской битвы. 90% персонажей спектакля — реально существовавшие люди. 90% диалогов — их реальные слова. Одним словом, все, что увидят горожане и гости Волгограда 19 мая — все это было на самом деле.
— Люди постарше помнят, что на Доме Павлова в Волгограде есть надпись «ОтстРоим тебя, родной Сталинград!», — напоминает представитель компании «Концессии водоснабжения» Ольга Жинжикова. ­­— Кое-кто, может, помнит и то, что фраза была написана воинами-защитниками во время битвы, а уже потом в нее была добавлена одна буква — Р. Дописали ее сталинградские женщины, участницы черкасовского движения. А вот кто это такие и что это за движение, знают сегодня единицы. Этого в школе почти не проходили и до ЕГЭ.
По словам Ольги Жинжиковой, мало кто знает и о подвиге руководителя сталинградского водопровода Якова Потапова.
— Сталинградской битвы такого масштаба могло бы и не случиться, ведь город был бы отравлен взорвавшимся при бомбежках хлором, воевать было бы некому и не с кем на много километров вокруг, а земля стала бы ядовитой и мертвой. Но Яков Петровч не стал героем даже в патриотичные послевоенные годы, даже на местном уровне. Он ведь всего лишь хорошо сделал свою коммунальную работу. Приходите, и узнаете, как дело было на самом деле.
Спектакль, который будет показан всего один раз под открытым небом, является уникальным проектом волгоградских коммунальщиков. Кроме режиссера и художника, театральных профессионалов в труппе спектакля нет. Все актеры — простые жители Волгограда, отобранные на кастинге, о котором в начале декабря сообщал V1.ru.
Начало спектакля «Белое платье» в 21:00 на Мамаевом кургане 19 мая.
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