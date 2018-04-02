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К вечеру Екатеринбург «посинеет»: город присоединится к всемирной акции
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К вечеру Екатеринбург «посинеет»: город присоединится к всемирной акции 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В понедельник, 2 апреля, Екатеринбург присоединится к акции «Зажги синим». В этот день по всему миру улицы и здания освещаются синим цветом, который считается международным символом аутизма.
У нас синим цветом озарится с 20:00 до 23:00 здание администрации города, учреждения культуры и образования, Екатеринбургский театр юного зрителя, театр балета «Щелкунчик», фонари на улице Вайнера, здание центра культуры и искусств «Верх-Исетский» (площадь Субботников, 1), торговые центры.
— Центральной площадкой акции в нашем городе станет ТЮЗ, в котором с октября реализуется инклюзивный проект «ЗАживое» — театральная студия для молодых людей с аутизмом. В театре с 12:00 до 15:00 2 апреля все желающие бесплатно посетят фестиваль «День открытых людей». В программе: мастер-классы по танцам и капоэйре, выступление музыкальных групп и оркестра, театральный перформанс совместно с «особенными» артистами, — отмечают в администрации Екатеринбурга.
Напомним, акция проходила в Екатеринбурге и в прошлом году. Ранее E1.RU в рубрике «Учёные против мифов» рассказал о том, кто рискует родить ребёнка-аутиста, правда ли, что аутисты — одарённые люди, и могут ли вызвать у ребёнка аутизм прививки и другие внешние факторы. Еще у нас было интервью с бабушкой, которая одна воспитывает внучку с аутизмом.
Справка
Аутизм представляет собой нарушение развития нервной системы человека, для которого свойственны многообразные проявления, отмечаемые впервые в младенческом или детском возрасте — расстройство, возникающее из-за нарушения развития головного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяющимися действиями. Проблема аутизма актуальна, потому что количество детей с этим расстройством растет. По данным Всемирной организации здравоохранения, уже сейчас каждый 68-ой ребенок рождается с расстройством аутистического спектра, причем этот показатель продолжает увеличиваться на 13% в год.
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