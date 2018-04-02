Театральный фестиваль в Ноябрьске: «Красная шапочка» Мирослава Карпович и моноспектакль с Евгением Стычкиным

Окружной фестиваль «Первый Театральный» в этом году доберется до Ноябрьска. В город привезут два спектакля: музыкальную постановку «Красная шапочка» в исполнении артистов Московского театра комедии и моноспектакль «Кроткая».

Спектакль для всей семьи «Красная шапочка» с Мирославой Карпович («Папины дочки») в главной роли состоится 17 апреля в ЦД «Нефтяник», стоимость билетов — 500-800 рублей. Там же 19 апреля Евгений Стычкин представит моноспектакль «Кроткая» по Достоевскому (билеты — 1500-2000 рублей).

С подробной информацией о спектаклях можно ознакомиться на сайте Культурно-делового центра.

Напомним, фестиваль «Первый Театральный» реализует Культурно-деловой центр (Салехард) при содействии департамента культуры Ямала. Основная его цель — показать самые популярные постановки, получившие всеобщее признание, познакомить с творчеством известных артистов и донести театральное искусство до самых отдаленных уголков автономии.