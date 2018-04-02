Новоуренгойцы познакомились с современными «Бременскими музыкантами»

В минувшую субботу в КСЦ «Газодобытчик» показали премьеру мюзикла «В главных ролях». За основу взяли старую сказку братьев Гримм.

Музыкальный спектакль поставила Елена Величко. Режиссёр-постановщик преобразовала привычный сюжет в современное шоу с танцевальными номерами, живой музыкой, красочными костюмами, яркими декорациями и поражающими воображение спецэффектами.

Главной изюминкой мюзикла стал живой вокал местных солистов Натальи Керимовой и Виталия Игнатова. Они исполнили все женские и мужские роли. Переодевались четырежды! Артисты «перемещались» то в замок короля, то в тюрьму, куда заточили Трубадура, то на дворцовую площадь.

— Работы было много, мы трудились два месяца — рассказала «Принцесса» Наталья Керимова. — Интересно было перевоплощаться, петь и говорить разными голосами.

— Как мы отработали на сцене, оценят зрители, — поддержал партнёршу «Трубадур» Виталий Игнатов. — Мы волновались, ведь это первый опыт постановки мюзикла в «Газодобытчике».

Органично вписались в сюжетную линию любимые новоуренгойцами артисты из «Дефиле с барабанами» — они исполнили роль стражников и лихо отбарабанили «Ох, рано встаёт охрана». Добавили колорита в звучание мюзикла Рим Даутов, сыгравший на вибрафоне, и Николай Некрасов со своей скрипкой — всё вживую!

Ещё одна характерная особенность мюзикла — юный возраст артистов: из двух десятков членов труппы большинство — школьники в возрасте от 13 лет и старше.

По словам режиссёра, инструментальный коллектив «Музобоз», который в числе прочих обеспечил спектаклю живой звук, собрался только в сентябре прошлого года, и дебютировал на сцене сразу в столь масштабном представлении. Танцгруппа «сТАНЦиЯ» тоже осенью значительно обновила свой состав, причём, по словам хореографа Екатерины Величко, некоторые раньше вообще не занимались балетом, они начали буквально с нуля.

— В мюзикл вошли два номера, которые мы подготовили со «сТАНЦиЕй» ещё до моего декрета, так как они полностью подошли по тематике, — сообщила Екатерина Величко. Какие-то номера я ставила самостоятельно, другие — совместно с режиссёром.

— Я смотрела на сцену и очень переживала за всю нашу команду, — призналась после спектакля режиссер-постановщик Елена Величко. — Судя по аплодисментам и по тому, что зал не хотел уходить даже после поклона, они справились, молодцы!