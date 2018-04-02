9 мероприятий апреля, которые стоит посетить в Саратове

Поэтическая «Квартира»

В первый апрельский день в ресторане SOHO состоится премьера совместного музыкально-поэтического проекта Ольги Гайдук и Марины Кацубы. Сочетание двух известных поэтесс на одной сцене, читающих стихи под чувственное музыкальное сопровождение Павла Васильева (клавиши) и Николая Буданова (гитара) — такое в Саратове впервые. Для любителей современной поэзии событие станет знаковым.

Фото: tomesto.ru Дата: 1 апреля 2018 Время начала: 18:00 Место: ресторан SOHO «Дети на букву „А“

В России активно реализуется в рамках социокультурный проект „Инклюзивный музей“, который позволяет развивать лучшие практики социализации и творческой реабилитации детей-инвалидов при помощи музейных средств. В Саратове в рамках данного проекта состоится фестиваль „Прикосновение к радуге“. Откроется фестиваль 3 апреля 2018 года презентацией выставки работ детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) „Дети на букву „А“, приуроченной к Всемирному Дню информирования об аутизме (2 апреля). На этой выставке, расположенной в историческом здании Радищевского музея, будут представлены работы детей с РАС, которые в течение нескольких лет занимаются по их программам. Фото: mysplash.ru Дата: 3 апреля 2018 Время начала: 12:00 Место: Радищевский музей Музыкальный спектакль „Царь Иудейский“

Один из самых необычных и загадочных спектаклей можно увидеть в Саратове — музыкальную драму по пьесе Великого Князя Константина Романова „Царь Иудейский“, которая долго была под запретом. Особенностью этой постановки является то, что показывают её лишь раз в год и обязательно перед праздником Светлой Пасхи. Еще большей уникальности спектаклю придает тот факт, что на сцене музыкального театра солисты оперы выступают в качестве драматических артистов, а „по соседству“ с ними играет актер драматического театра, заслуженный артист РФ Игорь Баголей , который исполняет роль прокуратора Иудеи Понтия Пилата в данной постановке. Дополнит действие оркестр и хор, которые в спектакле располагаются прямо на сцене. Как итог: „Царь Иудейский“ — постановка полная противоречий и нюансов, но вызывающая зрительский ажиотаж.

Фото: operabalet.ru Дата: 4 апреля 2018 Время начала: 18:00 Место: Саратовский театр оперы и балета Органный концерт Эмануэле Карди

10 апреля в Саратовской консерватории пройдет концерт итальянского церковного концертирующего органиста и дирижёра хора, эксперта по реставрации исторических итальянских органов, в том числе неаполитанской школы органостроения XVI-XVII веков Эмануэля Карди. Карди — участник престижных органных фестивалей, среди которых международная органная неделя в Брюсселе, органные концерты в соборе в Эдинбурге, его концерты проходят по всему миру. Теперь услышать чарующую музыку самого крупногабаритного музыкального инструмента в его исполнении можно будет и в Большом зале Консерватории Саратова. Эмануэле Карди. Фото: emanuelecardi.it Дата: 10 апреля 2018 Время начала: 18:30 Место: СГК им. Собинова Тотальный диктант в Саратове

“Писать грамотно — это модно!» — девиз акции, которая проходит во всех городах России. Тотальный диктант — добровольный бесплатный диктант для всех желающих. Это своеобразный флеш-моб цель которого — сделать мир если не лучше, то хотя бы грамотнее. Поучаствовать в тотальном диктанте хотят либо чтобы понять, что стоит совершенствоваться в собственной грамотности, либо чтобы польстить своему высокому уровню знания русского языка. В Саратове акция собирает сотни людей — в этом году прогнозируется увеличение этой цифры до тысяч. Фото: ndn.info

Дата: 14 апреля 2018 Время начала: 15:00 Место: Саратовский государственный университет «Дядя Ваня»

14 апреля 2018 года на Большой сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселёва состоится премьера спектакля по одной из важнейших пьес русского театра — «Дядя Ваня» Антона Павловича Чехова . Фото: arzteatr.ru/А. Канатьев

Над спектаклем по пьесе А. П. Чехова «Дядя Ваня» работает выпускник режиссёрского курса Евгения Каменьковича в РАТИ-ГИТИС Илья Ротенберг из Екатеринбурга, художник-постановщик Наталья Зубович и художник по свету Тарас Михалевский . Эту чеховскую пьесу ставили не раз; существует не менее двух десятков экранизаций и театральных постановок. Каждый раз режиссеру приходится искать в чеховском произведении что-то новое, то, чего не заметили предшественники. Но для Саратовского ТЮЗа постановка по Чехову с недавнего времени — вещь приковывающая большое внимание. Ведь последним спектаклем, поставленным в этом театре по творчеству Антона Павловича была дипломная «Чайка» курса Александра Галко — педагога, так и не увидевшего премьеру. Однако, «Чайка» получилась крайне успешной — а значит от «Дяди Вани» ждать будут не меньшего.

Дата: 14 апреля 2018 Время начала: 18:00 Место: Саратовский ТЮЗ им. Киселева Ю. П. «Классика и рок»

Саратовская областная филармония им. А. Шнитке и Концертный оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» в апреле представят зрителю свою новую программу «Классика и рок». В исполнении оркестра прозвучат произведения зарубежных рок-групп: «The Beatles», «Scorpions», «Metallica», «Status Quo», «Queen», «Bon Jovi», «Kiss», «Deep Purple» и других. Сочетание оркестр и рок — не новое, но всегда интересное. А с учетом высокого класса «Волга-Бэнд» — президент Евро-Международной гильдии трубачей, профессор Бенгт Эклунд считает их лучшими в Европе, зрителю предоставляется великолепная возможность услышать давно знакомые мелодии в новом звучании.

Дата: 21 апреля 2018 Время начала: 18:00 Место: Концертный зал Филармонии «Оркестриум» Кости Потапова

"Музыка будет длится вечно" — успокоил своих поклонников актёр, поэт и фронтмен группы Posternak Костя Потапов. Он выехал в тур по России со знакомыми и любимыми многими треками группы Posternak, отрывками из «Глупых историй», добавил к этому немного новых песен, назвал «Оркестриум» и заприметил визит в Саратов на 22 апреля. По словам автора «Оркестиум» — это лучшее из музыки и театра. Сплетение поэзии и актерского мастерства, хип-хопа и неоклассики, монологов и мелодекламации. Это биты и рифмы, герои и истории, концерт и спектакль — океан переживаний и образов, пианино и бомбы, день гнева и танец Ады, древо жизни и торжество весны. Фото: kudago.com Дата: 22 апреля 2018 Время начала: 19:00 Место: Культурный центр «Пионер» «Фестиваль водных фонариков»

В конце апреля в Саратове состоится романтичное событие, которое ежегодно приковывает внимание своей красотой — Фестиваль водных фонариков. Гостей Фестиваля ждут огненно-пиротехническое шоу, живая музыка скрипки и саксофона, тысячи огоньков на водной глади. Главным элементом праздника станет спуск на воду светящихся фонариков, которые, согласно древней легенде, исполняют самые сокровенные желания. Фото: kudago.com Дата: 27 апреля 2018 Время начала: 21:00 Место: Набережная космонавтов