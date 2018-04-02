«РУСАЛ ФестивAL»: спектакли школы-студии МХАТ увидели 1200 красноярцев

В рамках масштабного социокультурного проекта «РУСАЛ ФестивAl #Театр» в Красноярске состоялся цикл событий. Красноярцы смогли попасть на спектакли студентов 4-го курса Школы-студии МХАТ, пообщаться лично с ректором театрального вуза — заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким и даже попасть на прослушивания.

Открылся фестиваль творческой встречей с Игорем Золотовицким. Пообщаться с мэтром современного российского театра пришли более 150 человек. Встреча прошла в малом академическом зале Красноярского государственного института искусств. Игорь Яковлевич рассказал о творчестве своих коллег, о роли театра в культуре страны и о систематизированном театральном образовании.

«Нет ничего более волшебного и невероятного, чем живое общение зрителей и актеров. Это можно сравнить с музыкой. У нас сейчас есть огромное число возможностей слушать записанную музыку, но ничто не заменит живой оркестр. Без гастролей театр существовать не может, поэтому я очень благодарен компании РУСАЛ за предоставленную возможность», — сказал Игорь Золотовицкий.

Другим знаковым событием в рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр» стало прослушивание в школу-студию МХАТ. Это уникальная возможность для молодых людей от 16 до 24 лет, мечтающих учиться в одном из лучших театральных вузов, пройти первый этап поступления, не уезжая из Красноярска. Педагоги Школы-студии МХАТ провели оценку голоса и речи, гибкости и координации движений, наличия музыкального слуха и ритма у 61 участников. Из них 8 человек прошли на следующий этап и получили возможность попасть в число таких же студентов, которые сегодня гастролируют по России в рамках «РУСАЛ ФестивAL #Театр». Такое количество талантов в одном городе удивило педагогов — прослушивания в Иркутске и Братске закончились успешно только для одного человека.

«Все очень голосистые! То, что мы увидели сегодня, это очень приятно. Сибирь всегда была богата талантливыми людьми. Но мы понимаем, что по каким-то причинам многие боятся или не имеют возможности поехать в Москву и попробовать. Поэтому такие прослушивания в территориях — настоящий шанс попробовать себя, а для нас возможность найти по-настоящему способных людей в разных уголках России», — сказал Илья Бочарников.

И главными событиями «РУСАЛ ФестивAL #Театр» в Красноярске стали спектакли четвёртого курса Школы-студии МХАТ, которые прошли при полном аншлаге — суммарно за два дня около 1200 человек смогли оценить игру молодых актёров. 30 и 31 марта в Дворце культуры и спорта металлургов (ДК КрАЗа) красноярцы смогли посмотреть постановку «Безымянная звезда», — романтическая трагикомедия по одноимённой пьесе румынского драматурга Михая Себастиана . Этот состав молодых актёров уже приезжал в 2017 году и смог завоевать любовь красноярцев спектаклем «ЧудоЧудоЧеловек» по мотивам жизни и творчества Корнея Чуковского . Кроме того, в группу студентов входит Дарья Антонюк , известная как победительница шоу «Голос» и посол Универсиады. Билеты на фестиваль все зрители получили бесплатно — среди них сотрудники компании РУСАЛ и En+ , волонтёры проектов Центра социальных программ РУСАЛа, работники учреждений культуры и образования, а также красноярцы, принявшие участие в конкурсах, организованных РУСАЛом в СМИ.

«События «РУСАЛ ФестивAL» проходят параллельно во всех городах присутствия компании. Спектакли уже прошли в Ухте, Сыктывкаре, Шелехове, Братске, а после Красноярска студенческая труппа посетит Ачинск и Саяногорск. И в каждом городе собираются полные залы. Благодаря проекту «РУСАЛ ФестивAL #Театр» мы можем делиться с регионами теми эмоциями и чувствами, которые щедро генерируют студенты школы-студии МХАТ», — отметила Ольга Санарова , директор департамента общественных связей ОК РУСАЛ.

«РУСАЛ ФестивAL #Театр» является частью большой совместной программы Школы-студии МХАТ и Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», которая реализуется уже более 10 лет. Отдельным направлением этой программы является проект «Молодой МХАТ-России», в рамках которого юные артисты демонстрируют результаты своей работы в городах России. До 2017 года «Молодой МХАТ» побывал в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Абакане, Иркутске, Красноярске и Дивногорске. С прошлого года к этому списку прибавились еще города в рамках сотрудничества с «РУСАЛ ФестивAL #Театр». Основные задачи проекта — это повышение уровня жизни в городах присутствия, создание разнообразного досуга для горожан, знакомство с современными трендами культуры и искусства.