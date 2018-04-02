Культурный центр «Вдохновение» представляет сказку-мюзикл «Фея и Лемми»

7 апреля в 15.00 КЦ «Вдохновение» совместно с Подольским драматическим театром представит зрителям волшебную сказку-мюзикл «Фея и Лемми». Увидеть настоящих призраков, познакомиться с феей и услышать симфонический оркестр можно в Малом зале культурного центра.

«Фея и Лемми» — это музыкальный спектакль о том, что не нужно унывать, надо верить в чудеса и прилагать усилия для их совершения.

Фея — ученица, которую отчисляют из школы фей из-за колдовства злого призрака, недавно появившегося в городе. Жители называют его Призраком Несправедливости. На улице она знакомится с добрым привидением — Лемми, и вместе они решают поймать злодея. Но не все так просто, ведь «Охотники за привидениями» тоже ловят преступника, и Лемми для них — обычный призрак. Чтобы вернуть в город справедливость, героям потребуется множество сил, упорства, волшебства и настоящей дружбы.

С главными героями сказки зрители познакомятся на фоне современной и необычной музыки: в основе аранжировок — инструменты симфонического оркестра, зажигательные рок-композиции и блюз.

«Звуки, музыка — это все про нас. Практически опера. С увертюрой, ариями, речитативами и либретто. Мы хотим, чтобы музыкальный театр стал ближе детям. Быть мостиком между детскими шоу и серьезными постановками. Шагом от песенных мюзиклов к более сложным формам», — комментирует представитель Подольского драматического театра.

Вокалисты — лауреаты конкурсов: меццо-сопрано Анастасия Добронравова, баритон Евгений Ефремов и меццо-сопрано Ванесса Прокофьева.

Мюзикл «Фея и Лемми» пройдет 7 апреля с 15:00 до 16:00 в Малом зале Культурного центра «Вдохновение». Мюзикл ориентирован на зрителей в возрасте от 6 лет.