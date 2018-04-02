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Фоменки порадуют весенней премьерой
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Фоменки порадуют весенней премьерой 

На Западе Москвы 36 минут назад
Фото: На Западе Москвы
4 апреля на сцене «Мастерской Петра Фоменко» впервые покажут спектакль по пьесе Дмитрия Данилова «Серёжа очень тупой».
«Мне показалось интересным написать пьесу с вполне классической формой (сюжет, персонажи, диалоги), со своей внутренней логикой, но при этом абсурдную. Вот это сочетание «условно нормальных», без зауми, диалогов и абсурдного содержания, меня как-то увлекло, — признается автор текста.
Замысел возник внезапно, как все талантливое и подлинное в искусстве. Драматургу должны были доставить ценную бандероль. «Позвонил курьер, уточнил адрес и сказал, что будет у меня в течение часа, — рассказывает Дмитрий Данилов. — Я неожиданно задумался над этим выражением: „буду у вас в течение часа“. И представил, что приходит курьер (а лучше не один, а, например, три), заходит в квартиру, остается в ней на целый час, отказывается уйти, разговаривает о чем-то с получателем. Сразу возникла идея, что это может стать основой для сюжета пьесы. Вот с этого все и началось. Потом несколько месяцев придумывал персонажей, ситуации, диалоги, какие-то подробности. А потом сел и за неделю написал».
Пьеса о вторжении иррационального в рутину жизни пришлась по вкусу фоменкам, и они осуществили постановку: режиссером спектакля стал Алексей Кузмин-Тарасов. Роли исполняют: Андрей Миххалёв, Мария Большова, Василий Фирсов, Тагир Рахимов, Николай Орловский.
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