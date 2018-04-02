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Проект Театра на Юго-Западе «Импровизационный БАТЛ» удостоен гранта
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Проект Театра на Юго-Западе «Импровизационный БАТЛ» удостоен гранта 

На Западе Москвы 39 минут назад
Фото: На Западе Москвы
«Импровизационный БАТЛ» стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов и получил грант на дальнейшее развитие в регионах России.
А это значит, что сделан еще один шаг навстречу российскому зрителю и творческому взаимодействию российских театров. Игра получила грант на дальнейшее развитие в регионах России. В данном случае это Крым (Севастополь, Симферополь) и Санкт-Петербург, где «битвы талантов» пройдут осенью-зимой 2018 года.
Всего на конкурс было подано 1691 заявок из 8 субъектов Российской Федерации. Оценивали работы 157 экспертов в области литературы и искусства.
«Импровизационный БАТЛ» стал одним из победителей в номинации «Театр и кино». В этой категории были представлены 396 проектов, которые оценивались по десяти значимым критериям. Важнейшие из них — актуальность, социальная значимость, инновационность и уникальность.
Автор проекта, актер Театра на Юго-Западе Максим Драченин не устает повторять, что «Импровизационный БАТЛ» — это мастерская вдохновения, площадка общения и профессионального роста, территория чистого искусства.
Напомним, что «Московский Чемпионат „Импровизационный БАТЛ-2018“ стартует 8 октября. Отборочные игры пройдут на сцене Театра на Юго-Западе.
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