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«За северным ветром» — в Норвегию: северодвинцы покажут там шоу из песка и строительного полиэтилена
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«За северным ветром» — в Норвегию: северодвинцы покажут там шоу из песка и строительного полиэтилена 

29.ru 23 минуты назад
Фото: 29.ru
В Северодвинске состоялась премьера спектакля, который уже этим летом покажут в городе Варде. Постановка с элементами танцев, светового шоу, театра, цирка создавалась из подручных вещей. Как песок и строительный полиэтилен стали инструментами, сайту 29.ru рассказали сами авторы проекта.
«За северным ветром» — это приключенческая история о человеке, который был рожден с ледяным сердцем, невзгоды и потрясения сделали его механическим, но любовь вдохнуть в него настоящую жизнь. Авторы и исполнители проекта — участники креативной группы «Змей радуга», танцоры Вячеслав Куклин и Екатерина Гаркун, художник Александр Менухов и руководитель проекта «Тайбола» Илья Кузубов.
— Мы использовали все свои силы, — говорит Илья Кузубов. — Вложили в этот спектакль всё, что умеем. В этой постановке очень важен свет, благодаря ему даже самые простые материалы выглядят волшебными. Плывущая по воздуху одежда на артистах — это обычный строительный полиэтилен. Его, кстати, можно для похудения использовать — так жарко выступать. Мне нужно было двигаться в нем на ходулях. Мы часто собирались с ребятами, одного режиссера-постановщика у нас нет, так что всё, что сделано — придумали общими силами. Будет интересно узнать, как примут этот спектакль в норвежском городе Варде.
Тот самый копеечный костюм, который покорил зрителей своей загадочностью
Артистки Дарья Карачева и Оксана Назаревич сказали нам, что какие-то элементы спектакля взяли из прежних выступлений коллектива «Змей радуга», а какие-то были придуманы с нуля.
— Мы не хотели, чтобы было много реквизитов и декораций, этот спектакль легко разместить по сумкам и отправиться с ним куда-то на гастроли, — говорит Оксана Назаревич. — Так что мы, как бродячие артисты из сюжета спектакля, сами поедем.
В этом шоу удалось совместить то, что происходит на сцене с сюжетом на экране, — туда проецировалось изображение со специально спроектированного многоярусного стола, на котором северодвинский художник Александр Менухов рисовал песком.
Анимацию, которую видит зритель на большом экране, художник делает прямо у них на глазах
— Эту простую установку я подглядел у японских художников — своеобразный столик с несколькими стеклянными уровнями, на которых можно рисовать песком, накладывать готовые изображения, краски и даже воду. Так можно рассказать абсолютно любую историю. Это анимация, которая рождается здесь и сейчас — на глазах зрителей. Конечно, сюжет был продуман заранее и много раз отработан мной. Но сфокусироваться сложно, потому что работать приходится на разных стеклянных уровнях, следить за видеокамерой, переходами от шоу на сцене к происходящему на экране.
Народные мотивы в спектакле переплетаются с современной культурой, — постановка рассчитана как на детей, так и на взрослых. Половина зрительного зала в Северодвинске получила билеты бесплатно, «За северным ветром» — это социальный проект. В июле 2018-го спектакль отправится на гастроли в норвежский город Вардё, где станет гвоздём программы «Поморского фестиваля», который готовит «Сборная Тайболы».
Танцы в масках, с фонарями и на ходулях — всё это первыми увидели северодвинцы, а скоро увидят и норвежцы
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