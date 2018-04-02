Премьера спектакля «Ночь перед Рождеством» состоится в Театре на Перовской

Фантастическое представление по повести Николая Васильевича Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» зрители впервые увидят 14 апреля.

Свое прочтение известную и неоднократно инсценированной и экранизированной истории одной необычной ночи перед Рождеством и горячей любви кузнеца Вакулы к своей невесте Оксане новогиреевцам предложит режиссёр Эдуард Ливнев . В этом спектакле будет всё, как у автора: и украденный чёртом месяц, и яркие образы украинских селян, и завораживающая музыка, и даже рождественские колядки, несмотря на то, что на дворе уже почти весна.

Спектакль, сказочный и яркий, будет интресен как детям, так и взрослым. В этом уверены его создатели, которые приглашают на премьеру зрителей всех возрастов. Спектакль состоится 14 апреля в 19 часов.

Адрес Московского драматического театра на Перовской: улица Перовская, дом 75. Телефон: 8 (495) 375-66-09.