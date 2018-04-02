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Премьера спектакля «Ночь перед Рождеством» состоится в Театре на Перовской
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Премьера спектакля «Ночь перед Рождеством» состоится в Театре на Перовской 

Управа района Новогиреево 2 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Фантастическое представление по повести Николая Васильевича Гоголя из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» зрители впервые увидят 14 апреля.
Свое прочтение известную и неоднократно инсценированной и экранизированной истории одной необычной ночи перед Рождеством и горячей любви кузнеца Вакулы к своей невесте Оксане новогиреевцам предложит режиссёр Эдуард Ливнев. В этом спектакле будет всё, как у автора: и украденный чёртом месяц, и яркие образы украинских селян, и завораживающая музыка, и даже рождественские колядки, несмотря на то, что на дворе уже почти весна.
Спектакль, сказочный и яркий, будет интресен как детям, так и взрослым. В этом уверены его создатели, которые приглашают на премьеру зрителей всех возрастов. Спектакль состоится 14 апреля в 19 часов.
Адрес Московского драматического театра на Перовской: улица Перовская, дом 75. Телефон: 8 (495) 375-66-09.
Фото — Александр Калугин.
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