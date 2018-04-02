У костромских студентов есть еще неделя, чтобы подать заявки на главный фестиваль года

Совсем скоро в Костроме стартует главный студенческий фестиваль года, и у потенциальных участников есть еще целая неделя, чтобы отправить заявку, сообщают организаторы.

Прием заявок завершится 9 апреля, после чего станет известно, кто же будет в этом году показывать свои творческие номера на большой сцене. Напомним, что в этом году тема фестиваля — «Российская студенческая весна — культурное достояние народов России».

Направлений, в которых будут состязаться студенты, несколько: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, видео, журналистика, гран-при Фестиваля.

Победителей после финала рекомендуют к участию в фестивале «Российская студенческая весна-2018», которая пройдет в Ставрополе с 15 по 19 мая.

Если у вас есть вопросы по поводу участия, обратитесь по телефону: 47-00-01, Надежда Крот, заведующая сектором общественных молодежных инициатив и молодежных объединений комитета по делам молодёжи Костромской области. Можно связаться и с Владимиром Зозулей, начальником отдела поддержки талантливой молодежи молодежного центра «Кострома» по телефону: 41-30-81.

На сайте кмитета по делам молодежи можно найти положение о конкурсе.