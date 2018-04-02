В Богородском поставили на православный лад спектакль «12 месяцев»

В рамках окружного семинара «К истокам нравственности через православную книгу» ученики и учителя школы №386 показали спектакль, в котором рассказали о православных праздниках.

"Главной целью мероприятия стало привлечение общественного внимания к нравственной и духовной литературе, — отметила старший методист 386-й школы Ирина Юхно, обращаясь к участникам семинара. — Понятие «православная книга» включает в себя не только тексты Священного писания, богослужебную литературу, православными могут быть и публицистика, и художественная литература".

В подтверждение вышесказанного, зрителям был предоставлен спектакль «12 месяцев» на православный лад. Братья-месяцы в новом варианте сказки рассказывали, какие православные праздники отмечают в нашей стране и во всем мире, об учениках Христа, о православных чудесах и иконах. Помимо этого танцевальные коллективы и преподаватели школы талантливо исполнили русские народные танцы «Валенки», Кадриль", «Самовар» и другие.

Стоит отметить, что на окружной семинар, который был посвящен Дню православный книги, в школу района Богородское 26 марта съехались педагоги и воспитатели дошкольных учреждений из разных районов Восточного округа. Пришли представители церкви, а также родители, чьи дети участвовали в спектакле.