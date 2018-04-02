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Юные балерины из Котельников стали призерами международного конкурса
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Юные балерины из Котельников стали призерами международного конкурса 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Юные участницы Образцового коллектива балетной студии «Фуэте» из Котельников стали призерами четвертого международного детско‐юношеского конкурса «Щелкунчик приглашает» в Екатеринбурге.
Танцевальный конкурс проходил в Екатеринбурге с 28 марта по 2 апреля. Городской округ Котельники представляла балетная студия «Фуэте», участники которой выступили с сольными и групповыми номерами.
Во всех номинациях заняли призовые места. Это большая победа для нас как для новичков этого конкурса. Ансамбль и дуэт стали лауреатами третьей степени. В номинации «Малые формы» с номерами «Цыганочки» и «Танец маленьких лебедей» стали лауреатами второй степени. Первое место здесь не присуждалось. Приятно, что наш коллектив отметил каждый член жюри. Положительно оценили наших детей, их выступления и номера. Наших «лебедей» назвали лучшими из всех на конкурсе
— Элина Никифорова.
Она добавила, что в составе балетной студии на международном конкурсе выступали семь человек в возрасте от 10 до 13 лет. Элина Никифорова отметила, что 31 марта юная участница студии «Фуэте» Ксения Жомнир завоевала на Всероссийском
конкурсе-фестивале
детского и юношеского творчества «Шаг к мечте»
Гран-при  Балерин с успешным выступлением на конкурсах поздравила глава Котельников Ирина Польникова.
Поздравляю воспитанниц балетной студии «Фуэте» с блестящим выступлением на конкурсе. Вы продолжаете радовать нас своими победами. Желаю дальнейших творческих успехов и достижений
— Ирина Польникова.
Международный
детско-юношеский
конкурс «Щелкунчик приглашает» проходит раз в два года. В этом году он приурочен к  200-летию
со дня рождения Мариуса Петипа. Всего в конкурсе принимают участие танцовщики в возрасте от 10 до 17 лет. В составе жюри — артисты Большого театра, члены экспертного совета театральной премии «Золотая маска», Новосибирского и Пермского хореографических училищ, Иерусалимской балетной школы, Екатеринбургского театра оперы и балета.
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