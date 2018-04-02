Библиотека № 169 приглашает на тренинг

Библиотека № 169 «Проспект» приглашает всех желающих принять участие в бесплатном тренинге «Роли, маски в нашей жизни. Я создаю свой сценарий или играю по чужим правилам?». Тренинг состоится 5 апреля в 19.00.

Тренинг «Роли, маски в нашей жизни. Я создаю свой сценарий или играю по чужим правилам?» — это часть большого проекта «Успешный человек», который позволит участникам не только найти ответы на эти вопросы, но и откроет ваши скрытые внутренние ресурсы.

Цель тренинга — уменьшить любое вмешательство в раскрытие и воплощение полного потенциала человека. Научиться делать свой выбор.