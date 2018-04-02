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Открытие театра «Вера» переносится на неопределенный срок
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Открытие театра «Вера» переносится на неопределенный срок 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Об этом сообщает портал «NN.ru».
Планировалось, что театр откроется 15 апреля. Однако специалисты инспекции государственного строительного надзора Нижегородской области обнаружили в реконструированном здании несколько нарушений норм пожарной безопасности. Теперь открытие обновленного здания нижегородского театра «Вера» переносится на неопределенный срок: как мининум, до устранения всех выявленных нарушений норм пожарной безопасности.
Как сообщается, тотальные внеплановые проверки мест массового скопления людей проходят по всей России после трагедии в Кемерово.
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