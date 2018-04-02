Два билета в театр на спектакль «Каштанка» разыгрывает «АиФ-Псков»

Газеты «Аргументы и Факты –Псков» совместно с «Псковским академическим театром драмы им. А. С. Пушкина» разыгрывает два билета на знаменитый спектакль «Каштанка», который состоится 14 апреля в 18.00.

Условия участия очень просты:

1. Состоять в группе «Аргументы и Факты –Псков»

2. Сделать репост записи и не удалять до окончания розыгрыша

3. Ждать, когда улыбнется удача!

Победитель будет выбран 12 апреля в 13.00 с помощью программы случайного выбора победителя.

Отметим, в спектакле постановки Юлии Пересильд интересный сценический ход — судьба хрестоматийной дворняжки — это трудная судьба девушки, отказывающейся от мечты, предающей свой талант ради принятых в обществе правил и превратно понятого чувства долга.

Одиночество в многолюдном городе, равнодушие людей, мир праздника — сцена, куда попадает Каштанка, где почувствует себя личностью, где откроется ее талант. Но мир искусства неоднозначен, кроме яркого праздника есть тяжкий труд, интриги и прочие грубости, которые надрывают ее хрупкое сердце. Внутренние переживания измученной души героини выливаются в творчество и становятся песнями!

Чеховская «Каштанка» для режиссера Юлии Пересильд — повод, чтобы рассказать о драматической судьбе современной молодой девушки, выросшей во дворе, ставшей «звездой» и вернувшейся к привычной обыденной жизни…

Спектакль о молодых. О поиске своего пути в жизни, о трудности выбора, о таланте и о любви, о судьбе творческого человека, которому непросто найти себя в современном мире.