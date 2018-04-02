Ещё
Два билета в театр на спектакль «Каштанка» разыгрывает «АиФ-Псков»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Два билета в театр на спектакль «Каштанка» разыгрывает «АиФ-Псков» 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Газеты «Аргументы и Факты –Псков» совместно с «Псковским академическим театром драмы им. А. С. Пушкина» разыгрывает два билета на знаменитый спектакль «Каштанка», который состоится 14 апреля в 18.00.
Условия участия очень просты:
1. Состоять в группе «Аргументы и Факты –Псков»
2. Сделать репост записи и не удалять до окончания розыгрыша
3. Ждать, когда улыбнется удача!
Победитель будет выбран 12 апреля в 13.00 с помощью программы случайного выбора победителя.
Отметим, в спектакле постановки Юлии Пересильд интересный сценический ход — судьба хрестоматийной дворняжки — это трудная судьба девушки, отказывающейся от мечты, предающей свой талант ради принятых в обществе правил и превратно понятого чувства долга.
Одиночество в многолюдном городе, равнодушие людей, мир праздника — сцена, куда попадает Каштанка, где почувствует себя личностью, где откроется ее талант. Но мир искусства неоднозначен, кроме яркого праздника есть тяжкий труд, интриги и прочие грубости, которые надрывают ее хрупкое сердце. Внутренние переживания измученной души героини выливаются в творчество и становятся песнями!
Чеховская «Каштанка» для режиссера Юлии Пересильд — повод, чтобы рассказать о драматической судьбе современной молодой девушки, выросшей во дворе, ставшей «звездой» и вернувшейся к привычной обыденной жизни…
Спектакль о молодых. О поиске своего пути в жизни, о трудности выбора, о таланте и о любви, о судьбе творческого человека, которому непросто найти себя в современном мире.
АиФ Северо-запад: последние новости
Группа, участвовавшая в Евровидении, выступит в Пскове Сыграть на пианино прямо на улице смогут псковичи 21-22 апреля Запевает Запевалова. Автору гимна Струг Красных исполнилось 80!
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло23
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: угадайте фильм по одному предмету1
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?26
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение