Ректор ГИТИСа назвал смерть Угарова тяжелой потерей для русского театра

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский назвал смерть основателя и худрука «Театра.doc» Михаила Угарова неожиданной и тяжелой потерей для всего русского театра.

По словам Заславского, это известие было «как гром среди ясного неба». В разговоре с RT ректор ГИТИСа отметил, что Угаров открыл для московской сцены новые таланты. «В спектакле Угарова „Облом off“ впервые прозвучали такие имена сегодня важных актеров, как Владимир Скворцов , Артем Смола, Ольга Лапшина Анатолий Белый ». «Эти спектакли обратили внимание на театр тех людей, которые в 1990-е годы считали, что этот вид искусства не им адресован. Они стали постоянными зрителями спектаклей, которые выводили на сцену новых героев: гастарбайтеров, новых менеджеров среднего звена, участников интернет-форумов во время трагедии в Беслане», — пояснил Заславский.

По мнению критика, Михаил Угаров «повлиял на русский театр самым существеннейшим образом». «Благодаря ему пришли новые герои, новые слова, новые темы и проблемы. Это театр, который никогда не отворачивался от реальности», — подчеркнул Заславский, добавив, что говорит не конкретно о «Театре.doc», а в целом о театре в видении Михаила Угарова.

Ранее стало известно, что основатель и художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров скончался в возрасте 62 лет от сердечного приступа.