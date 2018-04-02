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Ректор ГИТИСа назвал смерть Угарова тяжелой потерей для русского театра
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Ректор ГИТИСа назвал смерть Угарова тяжелой потерей для русского театра 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский назвал смерть основателя и худрука «Театра.doc» Михаила Угарова неожиданной и тяжелой потерей для всего русского театра.
По словам Заславского, это известие было «как гром среди ясного неба». В разговоре с RT ректор ГИТИСа отметил, что Угаров открыл для московской сцены новые таланты. «В спектакле Угарова „Облом off“ впервые прозвучали такие имена сегодня важных актеров, как Владимир Скворцов, Артем Смола, Ольга Лапшина, Анатолий Белый». «Эти спектакли обратили внимание на театр тех людей, которые в 1990-е годы считали, что этот вид искусства не им адресован. Они стали постоянными зрителями спектаклей, которые выводили на сцену новых героев: гастарбайтеров, новых менеджеров среднего звена, участников интернет-форумов во время трагедии в Беслане», — пояснил Заславский.
По мнению критика, Михаил Угаров «повлиял на русский театр самым существеннейшим образом». «Благодаря ему пришли новые герои, новые слова, новые темы и проблемы. Это театр, который никогда не отворачивался от реальности», — подчеркнул Заславский, добавив, что говорит не конкретно о «Театре.doc», а в целом о театре в видении Михаила Угарова.
Ранее стало известно, что основатель и художественный руководитель «Театра.doc» Михаил Угаров скончался в возрасте 62 лет от сердечного приступа.
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