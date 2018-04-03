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Театр.doc объявил сбор средств на похороны Угарова на Троекуровском кладбище
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Театр.doc объявил сбор средств на похороны Угарова на Троекуровском кладбище 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Худрука и основателя Театра.doc Михаила Угарова планируют похоронить 5 апреля на Троекуровском кладбище, сообщается на странице театра в соцсетях. Для организации похорон объявлен сбор средств в размере 740 тыс. руб.
Как пишут представители театра, Михаилу Угарову не выделено места на Троекуровском кладбище, потому что «у него нет заслуг перед государством», а на коммерческое место у независимого театра денег нет. «Мы тоже считаем, что заслуг перед государством у Михаила Юрьевича нет — и это к счастью, — зато есть заслуги перед страной и всем современным театром», — объясняет Театр.doc и просит неравнодушных людей перевести деньги по любому из указанных в соцсетях реквизитов.
Режиссер и драматург, лауреат премии «Золотая маска» Михаил Угаров скончался в ночь на 2 апреля в возрасте 62 лет. Работал в жанре «документального театра». Прощание с Угаровым планируется провести 5 апреля в храме Троицы Живоначальной в Хохлах.
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