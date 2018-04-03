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Театр.doc собирает средства на похороны худрука Угарова
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Театр.doc собирает средства на похороны худрука Угарова 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Московский Театр.doc собирает средства для похорон своего художественного руководителя Михаила Угарова на Троекуровском кладбище. Сообщение об этом опубликвано на странице в фейсбуке театра.
"Михаилу Угарову не дают места на Троекуровском кладбище, потому что «у него нет заслуг перед государством». Дают только по коммерческой цене, на которую у нас — независимого театра — попросту нет денег", — отметили в Театре.doc.
Режиссер, драматург, художественный руководитель Театр.doc, Михаил Угаров умер 1 апреля от сердечного приступа.
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