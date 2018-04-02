Пенсионеры из Некрасовки посмотрели пьесу «Ее друзья»

Участники пилотного проекта по активному долголетию филиала «Некрасовка» ТЦСО «Жулебино» посмотрели пьесу «Ее друзья» во МХАТе имени Горького.

«Мы с удовольствием насладились театральной игрой артистов и отдохнули душой в театре», — рассказали получатели услуг ЦСО.

«Ее друзья» — это добрый рассказ о десятикласснице Людмиле, которой в трудный период жизни школьные товарищи и учителя помогли не пасть духом, получить аттестат зрелости и поступить в институт. В этой постановке поднимается вопрос о порядочности, благородстве, искренности чувств и настоящей верной дружбе. (вт)