Игорь Бочкин вспомнил, как супруга буквально вытащила его с того света

Актерская карьера Игоря Бочкина началась довольно рано. Впервые он снялся в кино в возрасте 15 лет. Ассистент по актерам встретила парня в кинотеатре и пригласила на съемки. В 1972 году на экраны вышел первая картина с участием Бочкина — «Огоньки». Сразу после школы Игорь поступил в театральный институт, где познакомился с первой супругой Алисой Завенягиной. Они расстались после института. «Как это часто и бывает в молодых актерских семьях, люди в какой-то момент расходятся. Меня тогда взяли в театр, у нее были сложности. Если во время учебы мы постоянно были вместе, то уже после — начали расходится», — вспоминает Бочкин.

Свою вторую супругу Светлану он встретил практически сразу после первого развода. К сожалению, второй брак актера также не сложился. Бывшая жена Игоря вместе с его дочерью довольно давно живут за границей, артист не поддерживает с ними отношений. «Как любящий отец я тогда принял решение их отпустить, если бы я поступил иначе, выглядел бы как подонок. Дочери тогда было полгода, если бы было 3-4 года, история была бы другой. После их отъезда мы не общаемся и сейчас отношений не поддерживаем», — констатировал Бочкин.

Игорь Бочкин стал гостем программы «Судьба человека»/Фото: кадр из передачи

В третий раз актер женился на экономисте по имени Светлана. Вместе они прожили 12 лет. За годы брака у этой пары было всякое. Бочкин вспоминает, как в один момент оказался на грани жизни и смерти. "Мне тогда позвонил главный режиссер театра имени Пушкина, я приехал, договорились моментально, практически сразу начали репетировать. Вторым моим спектаклем стал «Царь Эдип». Он очень хотел, чтобы спектакль заканчивался огромным моим портретом, хотел, чтобы я заходил с обратной стороны портрета, опуская руки в краску и пробивал глаза. Все было задумано здорово. Несколько дней до премьеры, я еду на машине, нагибаю голову и в момент, когда я поднимаюсь, я вижу встречные фары, удар и все. Очнулся я в снегу, весь в крови. Я не знаю, чтобы было бы дальше со мной и моими глазами, если бы не человек, который меня в этой кровище все-таки узнал. Взял меня за шкирку, повез в клинику к своему знакомому хирургу и через несколько часов меня уже оперировали. Тогда премьера была перенесена, я ее все-таки отыграл, как раз на том спектакле и встретив свою нынешнюю и самую любимую женщину — Анну ", — рассказывает Бочкин. Игорь Бочкин с женой Анной Легчиловой/Фото: kino-teatr.ru

Лишь с Легчиловой Бочкин обрел личное счастье. Анна и Игорь вместе уже 16 лет. «Наш роман начался с перелома руки, порванного сухожилия и сотрясения мозга. Это было, к счастью, на спектакле», — с улыбкой вспоминает Легчилова и добавляет, что секрет их крепкого брака в том, что ее абсолютно не интересует прошлое мужа. «Я очень странный человек, но все, что было до меня, это ко мне не имеет отношения», — призналась Легчилова, которая также появилась на передаче, чтобы поддержать мужа.

К слову, были в совместной жизни супругов и драматичные моменты. Так, несколько лет назад Бочкин едва не погиб, у него оторвался тромб. Актера госпитализировали в одну из столичных больниц, где медики не давали никаких прогнозов. «Меня единственную пустили к нему в палату, чтобы попрощаться, но он настолько сильный человек, что не хотел уходить, все выдержал и вышел оттуда. Даже доктора не верили, что он вернется к нормальной жизни. Реабилитация была тяжелой, пережили клиническую смерть, две реабилитации», — вспоминает супруга Игоря.

Анна Легчилова также пришла в студию программы Бориса Корчевникова «Судьба человека»/Фото: кадр из передачи

После случившегося Бочкину пришлось отказаться от много, в том числе и от алкоголя. «Оказалось, что и без вино-водочной продукции у меня дури столько, что девать некуда», — с улыбкой говорит актер.