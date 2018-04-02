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Супруга Игоря Бочкина решилась выйти за него замуж после сотрясения мозга
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Супруга Игоря Бочкина решилась выйти за него замуж после сотрясения мозга 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Игорь Бочкин признается: в отличие от многих других коллег, для него лихие 1990-е стали золотым временем. Успех в профессии, востребованность в кино и театре, толпы поклонниц. Правда, первые три брака счастья в личной жизни не принесли.
Со своей четвертой супругой — актрисой Анной Легчиловой — они познакомились на спектакле «Путники в ночи». Анна признается: она и подумать не могла, что Игорь — ведущий актер театра Пушкина — станет ее мужем.
"Он был ужасно грозный и ужасно серьезный. Его обожали зрители, у него была куча поклонниц. Потом я от них отбивалась", — вспоминает Анна.
Да и роман их начался при весьма странных обстоятельства — с того, что Игорь сломал ей палец, порвал сухожилие, и она получила сотрясение мозга.
Бочкину в итоге пришлось долго бороться за ее любовь, но когда Анна буквально вытащила его с того света, он понял, что эта женщина и есть его судьба.
В программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» Бочкин вспоминает и о внезапной смерти отца, которого не стало, когда Игорю было всего 10 лет, и о том, как кримпленовый костюм считал своим талисманом при поступлении в ГИТИС, и о дочери, с которой не виделся уже почти 20 лет, и об одной мистической истории, которая произошла в его жизни.
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