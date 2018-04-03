Спектакль покажут в библиотеке имени Ивана Бунина 

Показ спектакля «Все о любви» состоится 11 апреля в библиотеке имени Ивана Бунина. Перед гостями выступит коллектив Московского драматического экспериментального театра Лиц.
— История, которую увидят зрители, могла случиться в любом городе с совершенно разными людьми. Пьеса стала авторским дебютом для творческого дуэта — Кристины Цветковой и Андрея Кочинова, — уточнили сотрудники культурного учреждения.
Отметим, что вход на мероприятие для носителей читательского билета бесплатный.
Любителей искусства ждут к 20:45 по адресу: улица 1905 года, дом 3.