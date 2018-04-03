Ещё
Спектакль покажут в библиотеке имени Ивана Бунина
Далее:
Читайте также:
Ещё

Спектакль покажут в библиотеке имени Ивана Бунина 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Показ спектакля «Все о любви» состоится 11 апреля в библиотеке имени Ивана Бунина. Перед гостями выступит коллектив Московского драматического экспериментального театра Лиц.
— История, которую увидят зрители, могла случиться в любом городе с совершенно разными людьми. Пьеса стала авторским дебютом для творческого дуэта — Кристины Цветковой и Андрея Кочинова, — уточнили сотрудники культурного учреждения.
Отметим, что вход на мероприятие для носителей читательского билета бесплатный.
Любителей искусства ждут к 20:45 по адресу: улица 1905 года, дом 3.
Управа Пресненского района города Москвы: последние новости
Международный день птиц прошел в Московском зоопарке Показ фильма состоится в библиотеке имени Ивана Бунина Москвичам предложили сдать прочитанные книги в рамках акции «Скорая библиотечная помощь»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки13
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло34
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?29
Видео
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
00:58
Бузова ищет жениха через кастинг на ТВ
ТВ
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение