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Танцоры из Восточного Дегунина выступили на окружном фестивале «Этот день мы приближали как могли»
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Танцоры из Восточного Дегунина выступили на окружном фестивале «Этот день мы приближали как могли» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В прошедшую среду, 28 марта, участники танцевального коллектива «Аквамарин» из школы № 1794 в Восточном Дегунине приняли участие в окружном фестивале «Этот день мы приближали как могли». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Наш хореографический коллектив принял участие в заключительном концерте фестиваля, который прошел в театре «Золотое кольцо», — рассказал представитель администрации. — Выступление очень высоко оценили не только члены жюри, но и зрители.
Он также добавил, что фестиваль был организован Советом пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Северного округа.
Напомним, школа № 1794 находится по адресу Керамический проезд, д. 47а. (мю)
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