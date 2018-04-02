Танцоры из Восточного Дегунина выступили на окружном фестивале «Этот день мы приближали как могли»

В прошедшую среду, 28 марта, участники танцевального коллектива «Аквамарин» из школы № 1794 в Восточном Дегунине приняли участие в окружном фестивале «Этот день мы приближали как могли». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Наш хореографический коллектив принял участие в заключительном концерте фестиваля, который прошел в театре «Золотое кольцо», — рассказал представитель администрации. — Выступление очень высоко оценили не только члены жюри, но и зрители.

Он также добавил, что фестиваль был организован Советом пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Северного округа.

Напомним, школа № 1794 находится по адресу Керамический проезд, д. 47а. (мю)