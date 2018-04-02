В Самаре прошел творческий вечер заслуженного артиста России Олега Белова

О жизни в искусстве, на сцене и за кулисами — диалог со зрителем в неформальной обстановке. Посетители мультимедийной выставки «Россия — моя история» встретились с Олегом Беловым . Над какими постановками работает заслуженный артист России, как возник его «семейный театр», расскажет Татьяна Пудова.

Волнений перед выходом на сцену на этот раз больше, чем перед любым спектаклем. Говорить на публике о себе и своей жизни — необычный для семьи формат. На сцене — заслуженный артист России Олег Белов, жена Галина и дочка Лиза. Она способна так тронуть зрительскую душу, как не удается порой и профессионалам.

Уютный вечер — для поклонников и друзей. Как в большом семейном альбоме, который вынесли на сцену, мелькают страницы: учителя, друзья, кадры из спектаклей. Первое представление «семейного» театра прошло после того, как Олег Белов перенес инсульт.

Олег Белов рассказывает зрителям и о том, что ему кажется наиболее важным. Он уверен, что особое внимание нужно уделять детским стихам и делится тем, как росла его дочь Лиза.

"Она росла у нас на советских мультфильмах. Я считаю, это право каждого родителя, потому что вкус тоже надо воспитывать, — уверен Олег Белов. — И знаете, я сейчас везде, на всех вечерах, читаю детские стихи".

Время, отведенное на встречу, пролетело быстро, но семью Беловых еще долго не отпускали, просили сфотографироваться на память.