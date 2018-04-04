За кулисами: на что «Золотая Маска» тратит 250 млн рублей

Главный театральный фестиваль страны проходит в Москве в 24-й раз. Forbes Life выяснил, как устроен театральный бизнес и сколько он стоит. Рассказывает генеральный директор «Золотой Маски» Мария Ревякина.

Главные принципы, структура и миссия

Основная задача фестиваля — это выявление самых интересных, самых ярких спектаклей, которые показывают, как развивается российский театр. Это ежегодное исследование разнообразного российского театрального ландшафта, возможность отслеживать не только актуальные тенденции, но и важнейшие театральные процессов.

Это всероссийский фестиваль, который дает возможность не просто привезти региональные театры на гастроли, но и увидеть все то лучшее и важное, что создано в стране за сезон. Как говорит один из экспертов, объединяя отдельные художественные феномены в национальный контекст, «Маска» помогает театру осознать себя не как вид развлечения, а как общегражданское собрание.

В этом году в афише — 70 городов, 236 показов спектаклей. Сам фестиваль начался в январе, закончится 15-го апреля.

236 показов — это не только основная конкурсная программа «Маски», это и внеконкурсные программы «Маска Плюс» и «Детский Weekend», «Золотая Маска» в кино» (прямые трансляции спектаклей Фестиваля в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и городов России), «Золотая маска» online» (прямые трансляции спектаклей Фестиваля на платформе Яндекс), «Золотая Маска» в городе» (фестиваль уличного театра), образовательный проект «Институт театра», программа Russian Case.

«Детский Weekend» — программа спектаклей для детей всех возрастов. Сегодня очень мало хороших спектаклей для подростков. Выросло совершенно новое поколение детей, у них иная картина мира, они мало читают, живут, к сожалению, все больше в виртуальном мире, мире гаджетов.

В этом году «Детский Weekend» проходил под девизом «новые тексты и новые формы». Театр поисковый, экспериментальный выглядит на фоне традиционного театра интереснее, живее. В этих постановках есть риск, есть несовершенства, но есть и драйв, есть стремление говорить о том, что важно для детей и подростков сегодня, говорить на их языке.

Другая важная проблема детского театра — это новые тексты, вернее, их отсутствие. А ведь сейчас выходит огромное количество интереснейшей детской литературы, но театры ее не замечают. В этом году была создана лаборатория «Театр и современная литература для подростков», где пять молодых режиссеров сделали эскизы по новым книжкам, в основном, переводным.

«Маска Плюс». У этой программы главная особенность — возможность обсуждать спектакли со зрителями, с постановщиками. Как правило, после показа остается очень много желающих. «Маска Плюс» — диалог, который ведут кураторы со зрителем из года в год, диалог об актуальном российском театре, о спектаклях, которые нельзя пропустить и о которых нужно говорить прямо сейчас, например, о том, как и из каких составляющих складывается театральный поиск сегодня.

Благодаря большому количеству лабораторий, которые проводятся сейчас во многих городах, и серьезнейшей работы экспертов, в наши афиши начали попадать театры из таких городов, как Шарыпово, Серов, Новокуйбышевск, Альметьевск, Лесосибирск, Махачкала. Попадание спектаклей из регионов в афишу «Маски» очень помогает театрам. В Новокуйбышевске, например, губернатор пообещал построить здание для театра, который работает в ДК. Увеличивается интерес зрителей в регионах к театрам, спектакли которых попадают в различные проекты «Маски». В этом году, спустя 19 лет, впервые в афишу попал Воронежский театр оперы и балета, впервые в Москве Краснодарский молодежный театр.

Программа «Russian Case» проходит 19 лет — она адресована иностранным гостям. Здесь уже другие эксперты отбирают спектакли и из основного конкурса, и новейшие премьеры, представляющие потенциальный интерес для зарубежных продюсеров и организаторов гастролей и фестивалей за рубежом. Каждый год к нам приезжает по 80-90 человек из 30 стран. Они смотрят спектакли, дальше уже выходят на переговоры с самими театрами.

Еще один важный для нас проект — «Институт театра». Это образовательная программа, которая предназначена молодым профессионалам. Главный формат работы Института театра — лаборатории, посвященные определенной проблеме современного театра. Лабораторией всегда руководит куратор, он составляет программу, отбирает студентов, приглашает преподавателей. Заявки на участие в лабораториях приходят от специалистов из самых разных городов. И конкурс довольно высокий — на 15 «мест» каждый раз примерно 140-150 заявок. За пять лет Институт театра провел лаборатории по визуальному театру, современной хореографии, вокалу, театральной критике, лаборатории для завлитов и театральных маркетологов. У Института театра также есть серьезная публичная программа.

Совместно с Электротеатром «Станиславский» мы проводим так называемые «Академические разговоры» — диалоги и дискуссии о самых волнующих вопросах театра и культуры в целом. В этом году мы впервые провели международную конференцию на тему «Международный театральный фестиваль. Художественная идея как бизнес-стратегия». Среди ее участников были директор фестиваля в Экс-ан-Провансе Бернар Фокруль (Франция), директор Манчестерского фестиваля Джон МакГрат (Великобритания), художественный руководитель Руртриеннале Штефани Карп (Германия), интендант фестиваля Impulstanz Карл Регенсбургер, драматург, куратор Венского фестиваля Мориц Лобек (Австрия).

Экспертные советы и их стоимость

В «Золотой Маске» работают два экспертных совета примерно по 10-12 человек каждый. Экспертный совет по драме и театру кукол, второй совет — музыкальный. В общей сложности эксперты должны смотреть около тысячи спектаклей в год. В зависимости от того, сколько заявок мы получаем от театров разных городов. В Москве и Питере ситуация другая — эксперты смотрят почти все премьеры. В исключительных случаях пишем также письма в театры с просьбой самим решать, что смотреть экспертам, поскольку в сезоне у театра может быть 6-7 премьер. Экспертные советы начинают свою работу в октябре предыдущего года и заканчивают к октябрю текущего года.

Общая стоимость работы экспертных советов в прошлом году составила 22 млн рублей. В эту сумму входят оплаты проживания в гостиницах, суточных, проезда, оплата работы.

К сожалению, при очень большой нагрузке у экспертов небольшая зарплата. Конечно, очень хотелось бы ее повысить, но часть средств нам дает Министерство культуры Российской Федерации, крошечную часть — СТД, все остальное мы ищем. Дело в том, что институт экспертизы — это не сам фестиваль, это подготовительная работа, и спонсоров сюда тяжело привлечь. Мы понимаем, что институт экспертизы — это системообразующий элемент «Золотой Маски» (как и жюри). Профессионализм и независимость экспертов и членов жюри — условие сохранения «Золотой Маски» в том статусе, который у нее есть, адекватность театральному процессу. Экспертные советы и Жюри формируются учредителем, сообществом критиков на основе профессиональных требований, с учетом всех обстоятельств и контекста.

Эксперт должен обладать знанием современного театра, знать то, что происходит в театрах сейчас и не только в столицах, но и в регионах; умением слушать другого, аргументировать мнение, быть внимательным к иным мнениям; уметь преодолевать «нравится-не нравится». В процессе обсуждений на заседаниях экспертных советов формируется и ответственность. Индивидуальная ответственность за высказанное мнение. И в итоге коллективного решения формируется афиша фестиваля.

Бюджет, спонсоры, их вклад и отчетность

Если говорим об основном фестивале и всех программах фестиваля, 40% общего бюджета — это государство. Из них 17% — это Министерство культуры Российской Федерации, 17% — Фонд президентских грантов, остальное — Правительство Москвы. У спонсоров доля — 47%. Билетов мы реализуем почти на 13%. Точная сумма нашего бюджета становится ясной по окончании фестиваля, по опыту прошлого года можно предположить, что в этом году бюджет «Золотой маски» от 230 до 250 млн рублей.

Наш генеральный партнер — Сбербанк уже больше 16 лет поддерживает фестиваль. Это важная, на наш взгляд, профессиональная и просветительская миссия. Нам много лет помогает строительная компания «ЕВРОЦЕМЕНТ груп». Уже 6 лет с нами компания 01 Рroperties.

Фонд Михаила Прохорова поддерживает онлайн-трансляции спектаклей на Яндексе. Прямые трансляции спектаклей номинантов в кино и онлайн — проект очень затратный, но чрезвычайно важный, так как огромное количество зрителей по всей России может присоединиться к нашей аудитории. ПАО «Северсталь» нам помогает много лет. Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко привозит театры из малых городов на Фестиваль в Москве. Есть у нас и партнеры-физические лица.

Перед всеми нашими спонсорами и партнерами — Сбербанком, Министерством культуры Российской Федерации, Фондом президентских грантов, Правительством Москвы и другими — мы отчитываемся, это очень строгая отчетность. Толстенные тома, где есть все документы по затратам на проезд, проживание, расходы на рекламу, аренду площадок, гражданско–правовые договора и т.д. При этом вмешиваться в политику фестиваля, как-то влиять на списки номинантов и лауреатов, они не могут. Это очень важно.

Выездные программы

Проект лучших спектаклей в регионах России проводится в течение 18-ти лет. В нем участвуют лучшие спектакли — лауреаты и номинанты Российской национальной театральной премии «Золотая Маска», участники специальных программ.

Региональные проекты фестиваля являются продолжением того масштабного и значительного театрального форума, каким по праву считается Фестиваль и Премия «Золотая Маска». Зрители многочисленных городов могут увидеть самые интересные спектакли, попавшие в афишу Маски.

Всего за это время проведено 97 гастрольных проектов, более 600 показов спектаклей.

В этом году мы планируем провести Фестивали в Екатеринбурге, Воронеже, Саратове, Чите, Петрозаводске, Костомукше, Новокуйбышевске, Череповце, Сургуте, Санкт — Петербурге, Новокуйбышевске, Иванове.

Мы уже много лет проводим проект «Лучшие российские спектакли в странах Балтии». Он пользуется огромной популярностью, билеты раскупаются за считанные часы. Международный проект «Золотая Маска в Израиле» отлично себя показывает в течение уже 5 лет. В следующем году мы планируем делать такой же в Стамбуле. Ни один российский театр, в течение 16-ти лет, вообще не был в Турции. Поэтому для нас этот проект особенно интересен.

Самые дорогие гастроли, ценообразование

Самые дорогие гастроли — это, конечно, музыкальные театры. Там самое большое количество людей — хор, оркестр, балет, кордебалет, солисты. Приезд коллективов оплачивает регион или муниципальная власть. Здесь, в Москве, мы оплачиваем проживание в гостиницах, рекламу, внутренний транспорт. Плюс к этому аренда всех площадок, аренда дополнительного оборудования, работа дополнительных бригад на погрузках, монтировщиков.

Настоящая проблема — перекупщики и взвинченные цены на билеты. В Театре Наций был такой случай: зрители пришли с напечатанными на бланках театра билетами, на них написано «Распутин», с ценой 15 000 рублей. А у нас нет такого спектакля в репертуаре. В «Золотой Маске», когда бывают сложные продажи, мы обращаемся в полицию, и если вдруг в очереди скандал, то все быстро успокаиваются при виде людей в форме. Конечно, на «сложные» спектакли (например, музыкальные спектакли, которыми дирижирует Теодор Курентзис, или спектакли Мариинского театра, МДТ) мы продаем по два билета на руки. Но так как много продаж онлайн, то уследить за всеми невозможно. А так билеты на спектакли «Золотой Маски» можно купить от 100,200 рублей до 2,3,6 000 рублей. Самые дорогие на этом фестивале были билеты на спектакль, где дирижер Теодор Курентзис (140 билетов по 18 000 рублей и 180 билетов по 15000 рублей).

Выручка за билеты — это 13%, собственные доходы дирекции фестиваля. Их мы тратим, в первую очередь, на заработную плату сотрудников, которые работают круглый год со всеми нашими проектами, на содержание офисов, оплату коммунальных услуг (у нас два помещения, одно — 120 кв м в Камергерском переулке, второе помещение — 100 кв м, где мы собираем экспертные советы, жюри, там сидит вся наша бухгалтерия, расположен архив).

Церемония вручения премий

Сама по себе маска — это роскошный символ, символ профессионального и общественного признания, работа замечательного художника Олега Шейнциса.

В этом году впервые у нас две церемонии вручения премий. Совместно с Союзом Театральных деятелей, учредителями Национальной театральной Премии и Фестиваля, было принято такое решение. 27 марта, в Международный день театра, в Большом театре мы поздравили лауреатов премии «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства». Церемония для номинантов и лауреатов фестиваля состоится 15 апреля. Обе церемонии — дорогостоящие мероприятия. На сегодняшний день общая сумма порядка 16 млн рублей.

Самое ценное в «Золотой Маске» — это все наши коллеги театральные деятели, эксперты, жюри, театры, наши партнеры и конечно, это наши сотрудники, золотая команда Фестиваля. На их плечах строится и организация всех проектов, вся сложная работа. 30 человек делают большой, сложносочиненный фестиваль и его проекты.

Читайте также

Идите вы в кассу: директора московских театров о том, как собрать аншлаг и заработать на билетах Сколько стоит балет «Анна Каренина» в Большом: зачем Левину трактор за 2 млн рублей