Себастьян Барс выступил перед читателями библиотеки на Усиевича

Актер Себастьян Барс выступил перед гостями библиотеки № 42, расположенной на улице Усиевича. Концерт «Маленькое путешествие во времени» состоялся 1 апреля. Об этом сообщила заведующая библиотекой Татьяна Гришина.

— В исполнении Себастьяна Барса прозвучали стихи Есенина, Пушкина, Цветаевой и других авторов, а также русские и итальянские романсы, песни военных лет, — пояснила Гришина.

Добавим, Себастьян Барс — шестикратный дипломант Всероссийского совещания юных писателей, актер молодежной труппы театра «На набережной».

Адрес библиотеки № 42: улица Усиевича, 16. (мю)