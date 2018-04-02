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Себастьян Барс выступил перед читателями библиотеки на Усиевича
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Себастьян Барс выступил перед читателями библиотеки на Усиевича 

Управа района Аэропорт города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Актер Себастьян Барс выступил перед гостями библиотеки № 42, расположенной на улице Усиевича. Концерт «Маленькое путешествие во времени» состоялся 1 апреля. Об этом сообщила заведующая библиотекой Татьяна Гришина.
— В исполнении Себастьяна Барса прозвучали стихи Есенина, Пушкина, Цветаевой и других авторов, а также русские и итальянские романсы, песни военных лет, — пояснила Гришина.
Добавим, Себастьян Барс — шестикратный дипломант Всероссийского совещания юных писателей, актер молодежной труппы театра «На набережной».
Адрес библиотеки № 42: улица Усиевича, 16. (мю)
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