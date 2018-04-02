6 чемпионов в кино, театре и спорте, которые нас вдохновляют

35 до 35 Уже второй год подряд мы составляем в мартовском номере рейтинг «35 до 35» — о новых лицах истеблишмента, на которые хочется равняться. Мы уже рассказали о молодых урбанистах, идеологах и революционерах города. В новом выпуске — шестеро чемпионов в спорте, высокой кухне, кино и театре. Они своим примером показывают, что главное — это труд и упорство, и ничего невозможного нет. Александр Кокорин

Нападающий ФК «Зенит», 26 лет Футболист, самым громким событием в карьере которого до сих пор была вечеринка с шампанским и кальяном за 250 тысяч евро в Монако, в сезоне 2017/2018 полностью реабилитировал себя, став наиболее результативным игроком «Зенита» в первых семи турах чемпионата России. Так и победим.

Актриса, 23 года

Спортивная мелодрама «Лед», в которой Аглая сыграла свою первую главную роль в кино, стала лидером предзаказа, а затем и проката, собрав 419 миллионов рублей за первый же уик-энд. Фанаты сериала «Интерны» еще три года назад выучили имя дочери Ксении Раппопорт , которое вскоре запомнит вся страна. С участием Тарасовой уже сняты и скоро выйдут сериал Бориса Хлебникова «Обычная женщина», фильм «Танки», сериалы «Подкидыш» и «Операция „Муххабат“». Сверхновая вот-вот зажжется.

Премьер балета Михайловского театра, 26 лет В 2014 году Виктор стал самым молодым членом мужской балетной сборной мира, триумфального проекта «Короли танца» с участием Марсело Гомеса , Фридемана Фогеля и Хермана Корнехо. На самом деле Виктор стопроцентный балетный принц — принцев он и танцует в «Лебедином озере», «Спящей красавице», «Щелкунчике», «Золушке».

Ресторатор, 29 лет Весь город знает, что за правильным ламбиком стоит идти в заведение Алексея «Траппист», за крафтовым сидром — в его же «Фарш и бочку», а за лучшим брискетом — в Smoke BBQ, барбекю-Мекку ресторанной группы Бурова «Пивная карта». Увлекшись грилем, он завел самую большую в России коптильню на колесах и накормил с ее помощью тысячу человек на фестивале «О, да! Еда!», а затем сам устроил на улице Рубинштейна грандиозный мясной фестиваль Smoke & Fire, собравший 15 тысяч человек, ведущих фермеров-производителей и экспертов-рестораторов от Дмитрия Блинова до Арама Мнацаканова

Гонщик, 18 лет Воспитанник программы развития автоспорта SMP Racing Бориса Ротенберга и сын совладельца компании «Цвет оптторг» движется к своей мечте выиграть «Формулу-1»: осенью он стал первым русским гонщиком в престижной Академии Ferrari , а уже в феврале добился выдающегося результата, став в Новой Зеландии чемпионом Toyota Racing Series — до сих пор ни одному из наших соотечественников не удавалось подняться выше пятого места в этой юниорской серии. Уже в этом году Роберт может перейти в «Формулу-2», а там и до Гран-При Монако рукой подать.

Артист Театра имени Ленсовета, 24 года