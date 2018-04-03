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7 апреля на площади Юности стартует городской фестиваль «Пасхальный дар»
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7 апреля на площади Юности стартует городской фестиваль «Пасхальный дар» 

Префектура Зеленоградского административного округа 3 апреля 2018
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В ближайшую субботу 7 апреля площадь Юности в Зеленограде станет местом проведения очередного городского фестиваля «Пасхальный дар». Как сообщалось ранее, фестиваль будет посвящен благотворительной деятельности.
Зеленоградцев ждут спектакли и сувениры с принтами. Гости фестиваля в Зеленограде смогут принять участие в мастер-классах по созданию необычных цветочных композиций и сувениров с принтами на весенние темы. Занятия для всех желающих будут проходить ежедневно в творческой мастерской. Помимо мастер-классов посетителей ждут яркие спектакли по русским народным сказкам с участием актеров столичных театров.
К фестивалю на площади Юности разместятся 3 ресторана общественного питания, 5 торговых шале и 3 анимационных шале, а также большое количество пасхальных арт-объектов. Будет работать карусель.
Площадки фестиваля «Пасхальный дар» откроются во всех столичных округах. Для детей и взрослых будут подготовлены концерты, театральные представления, мастер-классы и другие праздничные мероприятия.
В этом году пасхальный фестиваль посвящен благотворительности и призван показать, что благотворительность — это просто, и каждый может внести свой вклад в улучшение чьей-то жизни. На пасхальном благотворительном фестивале будет организован сбор материальной помощи для поддержки деятелей искусств, для оказания помощи социально незащищенным людям, помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Также будет открыт отдельный счет для сбора средств на помощь приютам для бездомных животных, — рассказали организаторы фестиваля.
Так, 5% от оборота торговли на фестивале будет перечислено на благотворительность. Всего в Москве будет работать 38 площадок фестиваля при участии более чем 20 благотворительных фондов: Фонд ОРБИ, Добро Mail, Фонд «Старость в радость», Фонд «Вера», который курирует зеленоградский хоспис, Фонд «Бюро добрых дел» и другие. Гостей фестиваля ждет специальная программа от фондов: мастер-классы, семейные праздники, концерты и аукционы, лекции и семинары, сбор вещей и средств, а также фотовыставки. Участники также могут внести пожертвования в поддержку социально незащищенных людей и приютов для животных.
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