На зеленоградской площадке «Пасхального дара» научат делать весенние сувениры

Мастер-классы по созданию необычных цветочных композиций и сувениров с принтами на весенние темы ждут гостей фестиваля «Пасхальный дар» на площадке в Зеленограде.

Как сообщают организаторы, на площади Юности бесплатные занятия для всех желающих будут проходить ежедневно с 7 по 15 апреля в творческой мастерской. Помимо мастер-классов, посетителей ждут яркие спектакли по русским народным сказкам с участием актеров столичных театров.

Площадки фестиваля «Пасхальный дар» откроются во всех столичных округах. Для детей и взрослых подготовили концерты, театральные представления, мастер-классы и другие праздничные мероприятия.