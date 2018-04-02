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На зеленоградской площадке «Пасхального дара» научат делать весенние сувениры
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На зеленоградской площадке «Пасхального дара» научат делать весенние сувениры 

Старое Крюково 56 минут назад
Фото: Старое Крюково
Мастер-классы по созданию необычных цветочных композиций и сувениров с принтами на весенние темы ждут гостей фестиваля «Пасхальный дар» на площадке в Зеленограде.
Как сообщают организаторы, на площади Юности бесплатные занятия для всех желающих будут проходить ежедневно с 7 по 15 апреля в творческой мастерской. Помимо мастер-классов, посетителей ждут яркие спектакли по русским народным сказкам с участием актеров столичных театров.
Площадки фестиваля «Пасхальный дар» откроются во всех столичных округах. Для детей и взрослых подготовили концерты, театральные представления, мастер-классы и другие праздничные мероприятия.
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